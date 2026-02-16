Nova Dabrina afera uzdrmala koaliciju? Hrvati otkrili što zaista misle: 'Još malo zabave...'

Ne prestaju reakcije na snimku DP-ova saborskog zastupnika Josipa Dabre koji pjeva o ustaškom poglavniku Anti Paveliću i njegovoj, citiramo: "Grobnici od zlata u Madridu u kojoj počiva vođa svih Hrvata".

Snimku iz Komletinaca posebno je oštro reagirao HSLS-ov Dario Hrebak, čija je stanka dio vladajuće koalicije. Poručio je kako će se ili svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili HSLS više neće sudjelovati u toj priči.

Najavio je i sastanak Predsjedništva stranke. Evo što su u Saboru rekli zastupnici koji su dio većine na pitanje trese li se koalicija, ali i što kažu na Dabrino pjevanje sporne pjesme.

'Glazbena kriza'

"Ne osuđujem, nego nije trenutak da se takve stvari uopće realizira, govore u javnosti. Ne uopće nije trenutak", komentirala je zastupnica Dubravka Lipovac Pehar (DP).

"Dabro je i sam rekao da on može pjevati što on želi", dodala je Lipovac Pehar, a na pitanje " pa i veličati Ante Pavelića", odgovorila je: "Ne, ne. On je pjevao pjesmu koju on želi pjevati".

"A Dabro ko Dabro. Što sad. Vidimo da ova glazbena kriza traje već mjesecima. U nekim drugim državama koalicije imaju problema zbog proračuna, u Hrvatskoj oko pjesama, pjevača. Ako je Dabro nešto napravio, što nije u skladu s pozitivnim propisima, onda će institucije reagirati", komentirala je zastupnica Vesna Vučemilović (Nez.).

"Sukus je jednostavan. Mi već neko vrijeme tražimo s jedne strane fašizam s druge komunizam iskoči na kraju da smo dobili idiotizam u Hrvatskoj", komentirao je saborski zastupnik Darko Klasić (HSLS).

'Dobrodošao u histeričnu ljevicu'

Oštre osude na Dabrino pjevanje stižu iz oporbe, uglavnom uz dodatno prozivanje premijera Plenkovića, jer, kažu, ni prije nije reagirao na pravi način. No, rijetki vjeruju da će to zaista uzdrmati i vladajuću koaliciju.

"Ponašanje kolege Dabro je svakako predstavlja kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira i tu očekujemo prekršajnu sankciju. Ako odvjetništvo ocijeni da tu ima više, to je na njima. Što se tiče reakcije gospodina Hrebak, a mogu mu samo poručiti dobrodošao u histeričnu ljevicu, a nek se Plenković i dalje nastavlja valjati u blatu svojeg bivšeg potpredsjednika", rekao je zastupnik Arsen Bauk (SDP).

"Neka gospodin dobro objašnjava koje će posljedice i reperkusije imati po parlamentarnu većinu. Ja mislim da se ništa neće dogoditi i da gospodin gradonačelnik Bjelovara će koristiti ovu situaciju da namakne dodatna sredstva za svoje projekte, a ovo je sve jedan igrokaz za javnost gdje jedna i druga strana zapravo koriste to za svoje određene poene", komentirao je zastupnik Zvonimir Troskot (MOST).

"Plenković nas tjednima, danima uvjeravaju sa stotinama statusa koje pišu da su oni normalna i pristojna Hrvatska. Kako može govoriti da su normalna i pristojna Hrvatska, dok mu u većini sjedi onaj i drži mu tu većinu. Bez te ruke većine nema onaj koji otvoreno bez imalo srama i, dapače, kaže da će tako i ubuduće, veliča fašistički režim koji je pobio tisuće i tisuće nevinih ljudi koji ih je deportirao masovno mučio i masovno ubijao", komentirala je zastupnica Ivana Kekin (Možemo!).

že li nova Dabrina afera ugroziti vladajuću većinu?

RTL Danas neslužbeno doznaje da bi DORH trebao pokrenuti izvide o cijelom slučaju pa smo pitali i vas: "Može li nova Dabrina afera ugroziti vladajuću većinu?" Evo nekoliko vaših odgovora:

"Ne, Plenković previše voli vlast da bi prošao bez rješenja. Naći će se netko, znamo kakav...", kaže Ivanka Žakman. "Da bar!!!", kaže Deana Čandrlić Zorica.

"Teško. Jer oni su pustili korijenje i ne puštaju tu vladajuću stolicu. Tako se na kraju bude reklo: "Tresla se brda, rodio se miš."", kaže Tomislav Dujmić. "Ne može. Može samo ojačati desnicu i učvrstiti vlast", komentirao je Dražen Ljubić.

"Mogla bi i trebala bi, da su u toj vladajućoj koaliciji moralni ljudi čistog obraza, ali znamo da su sve samo ne to, tako da od toga neće biti ništa... Još malo zabave za ovaj jadni napaćeni narod", kaže Nadica Senko Matolić.

Hvala na svim komentarima, sve ih možete čitati na Facebook stranici portala Net.hr