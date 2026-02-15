Pogledajte što nam je Dabro govorio o ustaškim pjesmama: 'Zakon je tu jasan!'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro izazvao je novu buru nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj pjeva pjesmu "U Madridu grobnica od zlata", koja implicira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić "vođa svih Hrvata".

Objavljena je i snimka na kojoj Dabro vodi pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" s improviziranim stihom "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", aludirajući na kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića, kojeg je 1934. u Marseillu ubio pripadnik makedonske revolucionarne organizacije (VMRO) u suradnji s ustašama.

Nakon završetka pjesme Dabro je ponovno improvizirao i zapjevao: "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajući na to da je Pavelić pokopan na madridskom groblju San Isidro.

Drma se većina u Saboru

Gotovo cijeli politički vrh osudio je ovako ponašanje bivšeg ministra, a potez HDZ-ova partnera mogu bi poljuljati vladajuću većinu u Saboru.

Naime, Dario Hrebak, čelnik HSLS, komentirao je: "Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru!", napisao je.

Svima njima Dabro je odgovorio sljedeće: "Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate".

Dabro za RTL Danas o ustaškim pjesmama

Mi smo se pak prisjetili što je Josip Dabro o ustaškim pjesmama govorio u ljetu 2024. godine uoči velikog koncerta Thompsona u Imotskom. Naša Dajana Šošić pitala ga je 'osuđuje li pjevanje ustaških pjesama i kako na to gleda'. Dabro je odgovorio kako 'podržava sve pjesme koje veličaju domoljublje, koje povezuju domovinu, kao što pjesma kaže 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova''.

Na komentar reporterke da jedna pjesma kaže i 'Evo zore, evo dana'', Dabro odgovara: "Tko to pjeva neka za to i odgovara! Zakon je tu jasan i zakon treba provoditi. Ako je to kršenje zakona neka DORH i policija rade."

Dabro se tada nije složio ni s tadašnjim stranačkim kolegom Peternelom koji je zatražio do državnog tajnika u MUP-u da se ne sankcioniraju posjetitelji koncerta. "Ne slažem se s tom izjavom, mislim da je to lapsus, ako ne to je onda štetno za stranku", govorio je tada Dabro.

