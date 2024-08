Domovinski pokret zadnjeg dana kolovoza očekuju unutarstranački izbori. Kako ssu sve bliže tenzije unutar stranke rastu. Svi se pitaju kako će završiti sukob predsjednika Ivana Penave i zamjenika Maria Radića. Detalje o unutarstranačkim izborima naša reporterka Dajana Šošić koja je razgovarala s Josiom Dabrom.

Jeli 31. kolovoza - konačni sukob Ivana Penave i Maria Radića?

"Pa 31. kolovoza je izborni sabor Domovinskog pokreta, nije to nikakav obračun, to je festival demokracije, koji su se trebali održati u veljači s obzirom na parlamentarne izbore, odgodili smo ih za kolovoz, nema obračuna."

Jeli ovim odabirom datuma Ivan Penava želio izazvati efekt iznenađenja s druge strane?

"Mi smo razgovarali unutar stranke i svi su vodeći ljudi znali da je članovima Domovinskog odbora istekao mandat uoči izbora, ali nije bio trenutak sada je trenutak i sve je regularno!"

Hoće li se Mario Radić kandidirati za predsjednika stranke?

"Stranka je demokratska svatko ima pravo se kandidirati, tako da je to sve na njemu."

Mario Radić je nešto nestao iz javnosti, čujete li se vi s njim?

"Da, redovno."

Što vam je rekao, jeli vam otkrio namjere?

"Svatko je gospodar svoje odluke, nije na meni da sada govorim hoće li se gospodin Radić kandidirati i za što."

Nedvojbeno nisu u bajnom odnosu - gdje je to puklo među njima?

"To je jedna prenapuhana priča, treba spustiti medijske tenzije, mi smo bili zajedno kada su se dogovarale ključne stvari parlamentarnu većinu i zajedno ćemo biti i dalje."

Hoćete li se vi kandidirati za neku od funkcija?

"Ja ću se kandidirati za člana Domovinskog odbora."

Kada ćete sazvati sjednicu izbornog povjerenstva, neki iz stranke smatraju da namjerno odugovlačite?

"Imamo 20 dana do sabora, sutra će se održati jedna radna sjednica središnjeg izbornog povjerenstva, odradit ćemo broj izaslanika, bit će 103 delegata. U roku 4 dana sve županijske organizacije će dobiti popis, i mogu skupljati potpise. Ivan Penava je do sada ostvario sve zacrtane stranačke ciljeve ima legitimitet da bude predsjednik."

Mislite li da nakon izbora može doći do osipanja kluba u saboru, pa i do problema s većinom za Andreja Plenkovića?

"Većina je neupitna i stabilna, da li osipanja može doći, uvijek netko može izraziti različito mišljenje, ali moj stav razgovarajući sa svim zastupnicima je da je to jako teško."

Koliko je onih koji su skloniji Radiću?

"Što to znači skloniji Radiću ili Penavi, članovi trebaju biti skloni Domovinskom pokretu!"

Uskoro slijede i predsjednički izbori hoće li stranka podržati HDZ-ovog predsjedničkog kandidata ili imati svog?

"Mi moramo sjesti i razgovarati na tijelima stranke nakon izbora. Mi ne možemo bez konzultacija na tijelima, ali i s koalicijskim partnerima, nas čekaju dogodine u svibnju i lokalni izbori…

Hoćete li na neki način onda vezati predsjedničke i lokalne izbore, odnosno tražiti nešto od HDZ-a za npr, potporu njihovom kandidatu?

"Nećemo ništa tražiti, mi nismo trgovci, mi gledamo interes stanke, i smjera Hrvatske, a nakon izbora donijet ćemo odluku o potpori nekom kandidatu ili hoćemo li imati svog kandidata.

To je još uvijek opcija?

"Da tako je."

A vaše mišljenje, Dragan Primorac, jeli on blizak vašim stajalištima i stajalištima vašeg članstva?

"Primorca poznajem, dugo godina, dobar liječnik i stručnjak je, čovjek duboko u kampanji, ali moje moj stav tu nije bitan, mislim da odgovara više glasačima i simpatizerima članstva, ali bi odgovarao više još naš kandidat ako bi ga imali."

Znači to je još otvorena opcija?

"Tako je!"

Ali to bi nanijelo štetu zasigurno HDZ-ovom kandidatu? Kao što je bio slučaj s Miroslavom Škorom kada je došlo do rasipanja glasova.

"Ne bi. Tada je Penava bio član HDZ-a i na strani Kolinde Grabar Kitarović."

A Zoran Milanović? Podrška njemu nije realna?

"Nedugo ga poznajem, osebujan u svojim izjavama, nekada se s njima ne slažem kao s onim njegovim izjavama oko Imotskog i Thompsona. Mislim da ne, ali nije na meni kao tajniku stranke da o tome govorim."

A Imotski osuđujete li pjevanje ustaških pjesama, kako na to gledate?

"Podržavam sve pjesme koje veličaju domoljublje, koje povezuju domovinu, kao što pjesma kaže 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'

A jedna kaže i 'Evo zore, evo dana', i to se moglo čuti?

"Tko to pjeva neka za to i odgovara! Zakon je tu jasan i zakon treba provoditi. Ako je to kršenje zakona neka DORH i policija rade."

Onda se ne slažete s vašim stranačkim kolegom Peternelom koji je zatražio do vašeg državnog tajnika u MUP-u da se ne sankcioniraju posjetitelji koncerta?

"Ne slažem se s tom izjavom, mislim da je to lapsus, ako ne to je onda štetno za stranku."