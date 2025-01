Bunt fizioterapeuta pred vratima Ministarstva zdravstva: 'Taoci smo sustava, ne možemo ostvariti svoje pravo'

Nezadovoljni fizioterapeuti stigli su s jasnim porukama pred vrata Ministarstva zdravstva. Reporterka Zorana Čičak Kulić razgovarala je s organizatorom prosvjeda, Ivanom Tomićem.

Koji su vaši glavni zahtjevi? Što tražite?

"Mi tražimo da se naše ustavno pravo na rad realizira danas i ovdje. Želimo svoje licence koje nam pripadaju po zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Želimo realizaciju staža. Želimo uvid od 12.6. nadzor Hrvatske komore fizioterapeuta, da vidimo što se dogodilo", rekao je Tomić.

U čemu je problem, zašto ne možete dobiti licencu?

"Licence se ne izdaju jer Komora i Ministarstvo nalažu da se tehničar koji je već završio staž i nakon toga završio prijediplomski stručni studij fizioterapije nalaže da oni dva puta polažu, a ne trebaju. Zakon o zdravstvenoj zaštiti kaže jasno da se ne treba polagati dva puta staž, nego da se licence trebaju odmah izdat", rekao je Tomić.

Što to znači za vaše kolege? Što oni rade ako ne mogu raditi u struci?

"Kolege su na burzi i rade sve, od konobarenja, teške fizičke poslove, sve što vam padne na pamet, a da možete raditi bez diplome", komentirao je Tomić.

Što je poručilo Ministarstvo?

"Ništa konkretno. Nemamo datum. Rekli su nam da će biti riješeno, međutim to su već jedanput poručili. Ne vjerujemo ništa u to. Želimo datum, mjesto i vrijeme kada će se to dogoditi", zaključio je Tomić.

Komora i Ministarstvo u sukobu

"Radim u struci deset godina i ne mogu dobiti svoju licencu, čekam već tri godine i ovo je strašno što nam se događa, jednostavno mi smo sad taoci ovog sustava i ne možemo svoje pravo ostvariti", rekao je Boris Stojčević iz Siska.

"Ne cijeni se naše znanje, ne cijeni se naš trud i nažalost bit ću skroz iskren, ako nemate jaku vezu namučit ćete se oko toga", rekao je Martin Luketić iz Karlovca.

"Komora tvrdi da nije zakon dobro promijenjen, oni tvrde da moraju i dalje ići prvostupnici fizioterapije na ponovni pripravnički staž i polaganje ispita, mi smatramo da to ne moraju i tako smo izmijenili zakon i oni moraju izdati licence. Mi ćemo ići ponovno u nadzor, tražit ćemo da izdaju licence, ako oni to ne budu htjeli mi ćemo izuzet te predmete i mi iz ministarstva ćemo izdat licence", rekao je Tomislav Dulibić, državni tajnik u ministarstvu zdravstva.

