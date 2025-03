Obrazovni sindikati prijete štrajkom 'na cijeloj vertikali': Ovo je njihovih pet zahtjeva

Učitelj likovne kulture, Slaven Jurić, 13 godina predaje u školi. Nezadovoljstvo u zbornici, kaže, raste. "Plaće su niske za visoku stručnu spremu u školama, najbolji pokazatelj za to je da kad se raspisuju natječaji, na njih se nitko ne javlja i interes je minimalan. Nije tako samo u STEM području nego u svim ostalim predmetima. S učiteljskom plaćom može se živjeti samo uz dodatan rad i za to učitelji pronalaze različita rješenja", ističe Jurić.

Nakon praznika, tema štrajka sve je češća. "Učitelji nisu zadovoljni ovakvim podizanjem osnovice jer inflacija guta te plaće i one gube na vrijednosti i u potpunosti se odazivaju na štrajk", kaže Jurić.

Štrajkom prijete tri obrazovna sindikata. Proces mirenja je u tijeku, a nakon prvog sastanka prošlog tjedna, novi je najavljen za četvrtak.

"Čim završi proces mirenja, a mislim da će ovo što se tiče sindikata biti zadnji sastanak, mi ćemo, ako budemo morali, pokrenuti industrijske akcije. Ako do toga dođe, ljudi će izlaziti zbog onoga što ih najviše tišti - neke tišti modularna nastava, sve nas tište koeficijenti, neke tišti cjelodnevna nastava", poručuje Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

'Vratili smo stvari na početak'

Za pregovarački stol stigli su s pet zahtjeva. Kojih točno, ne otkrivaju. Nezadovoljni su koeficijentima zbog čega su nekoliko puta i prosvjedovali, a dodatak temeljenom kolektivnom ugovoru koji određuje rast osnovice plaće zadnjeg dana prošle godine - nisu potpisali.

"Mi smo sad vratili stvari na početak, na naš prvotni zahtjev, a to je povećanje osnovice od 10 posto. Imamo još četiri zahtjeva i samo to mogu reći, svi oni daju prostor za dogovor. Ili ćemo se pomiriti ili će priča krenuti prema onome što jedino može biti ishod, a to je štrajk. Štrajk u cijeloj vertikali od osnovnih i srednjih škola do fakulteta i znanstvenih ustanova“, poručio je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

Iz Ministarstva rada poručuju da dok traje mirenje detalje spora ne mogu otkriti te da zbog dosadašnjeg rasta plaća razloga za štrajk nema. Slažu se i u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

'Vodit ćemo računa da neke posljedice budu ozbiljne'

"Isto tako, pregovori za granske kolektivne ugovore sa sindikatima u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju su u tijeku te se sastanci s predstavnicima sindikata održavaju kontinuirano. Stoga ne vidimo nikakvog razloga za sindikalne akcije, a pogotovo ne za štrajk", poručili su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Sindikati se nadaju da će doći do dogovora, ali poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Termin štrajka još ne otkrivaju.

"Sigurno ćemo voditi računa da na taj dan stisnemo najjače, da pritisak bude velik i da neke posljedice budu ozbiljne" poručio je Stipić.

Na pitanje znači li to da bi štrajk mogao početi idući tjedan kada u osnovnim školama kreću nacionalni ispiti, poručio je: "Ne mogu vam to ni potvrditi ni opovrgnuti".

Novi pokušaj mirenja slijedi za dva dana. Uz ova tri obrazovna sindikata nije stao i četvrti, Sindikat hrvatskih učitelja.

