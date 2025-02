Majka u panici: 'Škola je upozorila na igricu koju koriste pedofili. Sva je naša djeca igraju!'

U redakciju Danas.hr javila se majka učenice Osnovne škole Alojzija Stepinca u Zagrebu uznemirena dopisom koji je primila od ravnatelja škole kojim upozorava da mnoga djeca igraju igricu koju koristi "pedofilska mreža".

"Riječ je o igrici koju igraju svi u razredu moje kćeri, ali doslovno svi. Igra je i ona. Malena je četvrti razred i ostala sam šokirana jer sam i ja igrala tu igricu i iskreno ću vam reći - ful je zabavna", počela je priču majka čiji je identitet poznat redakciji.

Dala nam je na uvid i dopis ravnatelja škole Luke Gracina u kojem stoji: "Ovim putem Vas želimo obavijestiti o saznanju povezanom sa sigurnošću učenika na internetu. Na sastanku Sigurnosnog tima naše Škole saznali smo kako se računalna platforma Roblox koristi u nezakonite svrhe (pedofilska mreža) te kako putem platforme počinitelji prikupljanju osobne podatke korisnika platforme i time mogu ugroziti njihovu sigurnost i dobrobit. Obaviješteni smo kako su nadležne institucije upoznate s navedenom problematikom."

U dopisu, koji je šokirao i uznemirio mnoge roditelje, se dalje navodi: "O navedenom su upoznati i djelatnici Škole koji će, kao i do sada, na zato predviđenim nastavnim satima, naglašavati temu sigurnosti na internetu. S obzirom na to da dio naših učenika u svrhu zabave posjećuje navedenu platformu, savjetujemo i potičemo Vas na oprez u kojoj mjeri učenici iznose osobne podatke na internetu, kao i kontrolu sadržaja koje učenici svakodnevno konzumiraju online. Za kraj Vas molim da navedeno proslijedite roditeljima u razrednom odjelu koji predstavljate."

Majka s kojom smo razgovarali, opisala nam je igricu: "Svatko preuzima neki lik, moja malena je djevojčica koja prvo uđe u neku sobu u kojoj se sređuje. To isto radi njezina prijateljica s kojom se kasnije susreće. Ta dva lika kasnije se sreću i odlaze dalje u neke sobe ili mjesta i, na primjer, traže trećeg prijatelja pa se druže. Po putu susreću druge ljude, ne samo prijatelje iz razreda s kojima igraju igricu, nego i nepoznate ljude. Tko zna tko stoji iza tih likova koje igraju stvarne osobe. Ne znam tko su ti ljudi i nisam previše o tome mislila sve dok nisam dobila ovaj dopis. Strašno", govori nam majka.

Razgovarali smo i s prijateljicom ove majke, koja je ostala također šokirana. "Iskreno, kad sam vidjela dopis njihove škole, pomislila sam, koja je to igrica? Kad sam išla guglati, vrisnula sam jer je noć prije moja kći isto igrala. U jednom trenutku, njezinom liku je otpala glava i komentirala sam da kakva joj je to igrica, a moja kći je rekla: 'Joj mama, ja sam legić, jedino si ti to primijetila. Glava će se vratit nazad.' Doslovno je to bio naš razgovor. Ali igrica izgleda potpuno bezopasno, boje, ambijent, sve je nekako nevino. Ako pedofilska mreža koristi igricu za svoje mračne stvari, to je postalo stvarno, ali stvarno prestrašno", uznemireno nam je rekla i druga majka kojoj kći ide u šesti razred jedne druge zagrebačke škole.

O svemu smo dodatno zatražili komentar ravnatelja i policije, objavit ćemo ih čim pristignu.

