Mlinarić Ćipe: 'Poniziti Dabru, provlačiti kroz blato? E neće nas u DP-u slomiti'

Stipo Mlinarić u utorak je odgovarao na pitanja novinara o tome puca li koalicija te kako će glasovati na Mandatno imunitetnom povjerenstvu vezano za imunitet Josip Dabri.

Na pitanje, čemu kisela faca i ostaje li uz vladajuću koaliciju, rekao je:

"Nikakva kisela faca, kad izađem iz auta, a parkiram na Črnomercu, dok hodam, suze mi oči jer imam problema s očima. Dakle, nikakva kisela faca i nema za to razloga. Tri odvjetnička tima u DP-u smo kontaktirali da bismo vidjeli postoji li osnovani razlog za istražni zatvor Josipa Dabre. Svi ljudi kojima je to struka kažu da ni jedan osnov ne postoji za njegovim pritvaranjem. Prvi razlog za pritvaranjem bio bi kad bi postojala opasnost od bijega, a on će danas doći u Sabor, jučer je stajao pred vama novinarima i rekao stvari za koje niste znali. Drugi motiv pritvaranja bio bi utjecaj na svjedoke, a vidimo da su svjedoci njegova supruga i sin. Pa on je sa suprugom preksinoć spavao u krevetu i zadnjih mjesec dana sa suprugom i sinom živio u kući. Kakav bi to bio utjecaj na svjedoke? Ispitani su svi svjedoci kad je snimka prvi dan izašla u javnost i da je tada određen istražni zatvor, ne bismo riječ rekli."

Ostaje li DP oslonac HDZ-u u Saboru, pitali su novinari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako je postojala indicija za kazneno djelo, policija postupa po PS-u, ispituje svjedoke, oduzela je sve predmete. Treće, nema opasnosti od bijega. Zašto se na kraju istrage, kad bi trebala biti podignuta kaznena prijava, sada određuje istražni zatvor?", upitao je Mlinarić.

"Nemamo problem da na Mandatno imunitetnom povjerenstvo dolazi skidanje imuniteta, ali kada su sve ove predradnje napravljene i kada netko trenira strogoću na saborskom zastupniku, potpredsjedniku Vlade koji je ukazivao na neke nedopuštene radnje u Ministarstvu poljoprivrede oko poticaja i Hrvatskih šuma, da se radi politički pritisak, da ga se ponižava i stavlja iza rešetaka – DP na to neće pristati", nastavio je.

Rekao je da bi se državni odvjetnik u ovom slučaju "očito htio baviti politikom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinari su konstatirali da terete Dabru da je pet godina maloljetnog sina obučavao oružju te da mu je davao i ručnu bombu.

"Nemam takve informacije, ali postoji tjednik koji služi paraobavještajnom podzemlju da plasira takve stvari i dubokoj državi", odgovorio je Mlinarić.

"Razgovarali smo s Dabrom i to ne stoji. Ako će nam tjednici određivati tko će hapsiti saborskog zastupnika i stavljati ga u pritvor da bi ga osramotili, a odvjetnici, među njima i Berislav Živković, koji je bio glavni državni odvjetnik i koji kazneno pravo ima u malom prstu, kažu da nema ni jedan osnov za pritvor Dabre – pitanje je tko upravlja državom: paraobavještajna zajednica i duboka država ili Vlada, neovisno sudstvo i odvjetništvo?", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinarima je odgovorio da ne zna tko stoji iza svega, pa ni to jesu li HDZ-ovci.

"Ali znamo da će DP na MIP-u biti protiv skidanja imuniteta Dabri, a na plenarnoj sjednici također će biti protiv toga. Da se podiže kaznena prijava, jedna, dvije, tri – nemamo problem. Neka ide pred sud, pravosuđe bi trebalo biti neovisno. Ali poniziti čovjeka, nakon istražnih radnji povlačiti ga kroz blato i pokazivati snagu – misle da će time slomiti DP? E, neće.", rekao je.

Na pitanje hoće li istupiti iz vladajuće koalicije ako se skine imunitet Dabri, Mlinarić je rekao: "Ovdje nije riječ o vladajućoj koaliciji. DP će sutra biti protiv skidanja imuniteta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puca li koalicija zbog pucnjave Dabre, bilo je pitanje?

"Na pucnjavi Dabre neće pasti ni koalicija ni DP. Osudili smo to, Dabro se vratio u Sabor, nećemo od njega tražiti da vrati mandat. On je lojalan član DP-a i stranka brani Josipa Dabru i pravno i politički."