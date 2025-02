PUCA LI KOALICIJA? / Dabri u zraku visi istražni zatvor, on misteriozno poručio: 'Upozorili su me da postoji spavač u Hrvatskoj...'

Josip Dabro dao je izjavu za medije. Na pitanje o odlasku u zatvor, ironično je odgovorio: "Naravno da se ne bojim, jedva čeka da sutra odem u njega, da riješimo sve probleme Hrvatske."

Na pitanje o davanju oružja sinu rekao je kako je laž da je djetetu davao ručne bombe.

"To je laž- Pročitao sam da sam djetetu davao ručne bombe, a ja nikad nisam bio blizu ručnoj bombi. Vidite i sami da je šest tjedana konstantno Josip Dabro na naslovnici. Jasno je tko to meni pakira, ali tu je sud, ako treba ići u zatvor, ja ću to preležati. Josip Dabro se ne boji zatvora. Mandat ne dam nikome. Najverojatnije ću završiti u istražnom zatvoru pod krinkom ovih djela koji se događaju", rekao je Dabro.