MOOOLIM / Ovo je najluđe što ćete vidjeti danas: Miš doslovno daje umjetno disanje kolegi u nesvijesti

Čudesno novo otkriće imaju znanstvenici: miševi, kao i ljudi, imaju instinkt da jedan drugome pružaju prvi pomoć. Nevjerojatna je snimka koju je objavio časopis New Scientist, a koja je snimljena na Sveučilištu u Južnoj Kaliforniji: vidite i sami, na njoj miš doslovno daje umjetno disanje drugom mišu. U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Science, znanstvenici tumače da miševi imaju instinkt da pomognu nekome u nesvijesti. Kreću s njuškanjem, a što dulje nesvijest drugog miša traje: to im je agresivnija metoda prve pomoći. Pa krenu grickati, i povlačiti jezik van. Što je u testu napravilo njih 50 posto. Ali najnevjerojatnije je što time stvarno pomažu: i prošire dišne puteve. Dosad smo znali da upomoć unesrećenima uskaču veliki sisavci: slonovi, čimpanze, dupini, ali evo sada je otkriveno da to vrijedi i za miševe.