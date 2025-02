ODVJETNIK BERISLAV ŽIVKOVIĆ / Dabro na korak do uhićenja? 'Ne bih se kladio da će mu biti određen istražni zatvor. Nema zakonskih pretpostavki za to'

DP-ov saborski zastupnik Josip Dabro na korak je do uhićenja, a vladajući do gubitka većine. Zbog pucanja iz kalašnjikova - glavni državni odvjetnik Turudić za Dabru traži istražni zatvor. On neće dati ostavku na mjesto zastupnika i tvrdi: radi se pritisak kako bi ga se strpalo iza rešetaka. Oštro je prozvao bivšeg šefa Hrvatskih šuma. I ne samo njega

Kako će se braniti bivši ministar, sada saborski zastupnik Josip Dabro saznali smo u razgovoru s Berislavom Živkovićem koji je dio odvjetničkog tipa Josipa Dabre. Cijeli razgovor pogledajte u videu