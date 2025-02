Dabro: 'Ako treba ići u zatvor, ja ću to preležati, mandat ne dam nikome'

Josip Dabro dao je izjavu za medije. Na pitanje o odlasku u zatvor, ironično je odgovorio: "Naravno da se ne bojim, jedva čeka da sutra odem u njega, da riješimo sve probleme Hrvatske."

Na pitanje o davanju oružja sinu rekao je kako je laž da je djetetu davao ručne bombe.

"To je laž- Pročitao sam da sam djetetu davao ručne bombe, a ja nikad nisam bio blizu ručnoj bombi. Vidite i sami da je šest tjedana konstantno Josip Dabro na naslovnici. Jasno je tko to meni pakira, ali tu je sud, ako treba ići u zatvor, ja ću to preležati. Josip Dabro se ne boji zatvora. Mandat ne dam nikome. Najverojatnije ću završiti u istražnom zatvoru pod krinkom ovih djela koji se događaju", rekao je Dabro.

Novinarima je zanijekao da postoji snimka na kojoj se vidi da daje djetetu ručnu bombu te su ga podsjetili da je nijekao priču oko puške pa se i to pojavilo.

Rekao je: "Rekao sam za ručnu bombu da to nije istina. Ja mogu napraviti da vi hodate goli, a... Ajmo tako razgovarati", bio je vrlo oštar pred novinarima.

Na pitanje "tko mu pakira", rekao je: "Mislim da tu ima partnera i dobar dio ljudi koji rade za strane obavještajne službe. Prije par mjeseci od umirovljenih djelatnika SOA-e dobio sam upozorenje da je u Hrvatskoj spavač koji se predstavlja kao veliki Hrvat."

Za partnere je rekao da nije rekao da je to HDZ. "Pustimo da Josip Dabro sutra s glazbom ode u zatvor".

Komentirao je i mogućnost da njegova stranka raskine koaliciju s HDZ-om: "Mazohizam je da vam zatvaraju ljude, a onda mi držimo ruke i nekoga na životu. Predsjednik Penava je jučer jasno rekao da je DP cjelovit i neće nitko izvlačiti šibu po šibu i lomit snop. Nekome to vjerojatno smeta, ušli smo u poslovni i financijski prostor."

Na pitanje puca li koalicija na njegovoj pucnjavi, znakovito je uz osmijeh rekao: "Mislite? Vidjet ćemo, nisam prorok, nemam kristalnu kuglu."

Na pitanje, slijede li novi izbori, rekao je: "Vidjet ćemo." Isto je odgovorio i na pitanje namjerava li nastaviti podržavati Vladu nakon izlaska iz zatvora. Ponovio je da je sve režirano, ali nije htio precizno odgovoriti tko režira.

Novinari su pitali pod kojim bi uvjetima nastavili podržavati Vladu, ako on ode u istražni zatvor: "Nije normalno da moj utjecaj na svjedoke, a to su moj sin i supruga, s kojima sam svaki dan, da me se nakon mjesec i pol dana stavlja u istražni zatvor. Ako se utvrdi da sam kriv, dajte mi maksimalnu kaznu, preležat ću."

O tome da ne govori istinu da je kalašnjikov bio njegov poklon Radiću i da je on kod njega, odgovorio je: "Njemu na dušu."

Jandroković: 'Imamo situaciju koja je prilično neugodna'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao je izjavu o slučaju bivšeg ministra Josipa Dabre i reakciji DP-a na skidanje Dabrinog imuniteta.

"Oni smatraju da je DORH postupio prestrogo međutim, ne dovode u pitanje vladajuću većinu", rekao je Jandroković.

Na pitanje, hoće li obustaviti glasanje ako Dabro završi u istražnom zatvoru, rekao je:

"Idući puta nećemo sigurno glasati prije 24.3. ili 21.3., ovisno o broju zakona. Dosta je daleko do tog trenutka i ne brinem se zbog toga.

Ponovio je da se ne ide prema nikakvoj novoj većini.

"Vjerujem da ćemo izaći iz ove situacije kao i svaki puta do sada. DORH je zatražio skidanje imuniteta, nakon toga imamo raspravu na plenarnoj sjednici i sutra imamo glasanje. Potrebno je mišljenje suda, ne znam što je sporno", rekao je Jandroković.

Na pitanje, kako gleda na Dabrino ponašanje i da je djeci davao oružje, rekao je: "Ako je to točno, ja to ne znam i ne želim ulaziti u meritum, o tome neću špekulirati, neka svoje kažu nadležne institucije te da će o skidanju imuniteta odlučivati plenarna sjednica, a koalicija funkcionira."

"Imamo situacija koja je prilično neugodna, od toga nitko ne bježi, ali nitko nije doveo u pitanje funkcioniranje većine", rekao je.

Komentirao je i suradnju s Milanovićem, da nije konzultiran oko glasanja u UN.-u

"Imam informaciju da savjetnik premijera kontaktirao savjetnika predsjednika za vanjsku politiku u subotu. Znam da ga je izvijestio o sastanku u Vladi s namjerom da i ured predsjednika kaže svoj stav oko rezolucija UN-a, gdje imate kompleksnu situaciju, europsko-ukrajinsku rezoluciju, američku rezoluciju. Znam da je taj prijedlog išao prema Uredu predsjednika. Zašto nije došlo do odgovora, to morate pitati Ured predsjednika, ali nije došlo do izigravanja", sažeo je Jandroković i negirao da je Milanović doveden pred gotov čin.

Jandroković također smatra kako su najave o izvanrednim izborima spekulacije koje nemaju osnove.