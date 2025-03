Slijepčević nakon Oscara: 'Ogladnjeli smo od sjedenja u publici. Nije zabavno u pet ujutro večerati'

Hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti", Nebojše Slijepčevića, noćas nažalost, nije dobio Oscara, iako je bio glavni favorit među kratkometražnim filmovima. Nominacija hrvatskog filma za Oscar svakako jest povijesni uspjeh.

RTL-ova ekipa pratila je 97. dodjelu Oscara u Los Angelesu. Evo što nam je rekao Slijepčević. "Bilo je stvarno spektakularno, taj show gledati izbliza. Ugodno me iznenadio. To je produkcijski i na svakom nivou vrlo zabavno, tako da sam zadovoljan", istaknuo je Slijepčević.

Oscar je otišao u nizozemske ruke. Jeste li iznenađeni ili možda razočarani?

"Nemamo stvarno zašto biti razočarani. Super je biti ovdje. To se piše zauvijek u naše biografije i biografiju filma da smo bili nominirani, tako da tu nema razočarenja, a iznenađen stvarno jesam. Taj film je zabavan - možda je to presudilo. To je jedini od pet filmova koji je malo eskapistički, možda je to prevagnulo. Od četiri teška filma u teška vremena, možda su glasači odlučili za jedan malo lakši", komentirao je Slijepčević.

Puno se pričalo zapravo o 'Čovjeku koji nije mogao šutjeti'. Mnogi su pogledali film i rekli ste da ste na to najviše ponosni. Kada se podvuče crta - što Vas čini posebno sretnim i ponosnim?

"To što smo, zapravo, ne samo ja, nego cijela ekipa, a mislim da se to može preslikati na hrvatsku kinematografiju, pokazali da možemo konkurirati na najvišem svjetskom nivou s filmovima, što ponekad nije bilo toliko očito, ali sada mislim da jest očito. Moralo se poklopiti malo sreće da dobijemo sve te nagrade jer mislim da to sigurno diže ambicije ekipi s kojom radim idući film, a mislim da može i ostatak hrvatske kinematografije malo podići ljestvicu i očekivanja, ali i nivoa rada", objasnio je Slijepčević.

Ali sigurno da je lakše raditi neke druge projekte s obzirom na to da ste zauvijek zapisani u povijest kao ekipa koja je bila nominirana za Oscara?

"U segmentu financiranja da, ali financiranje filma je samo jedan segment. A posao koji imaš je isti kao prije jer moramo napisati neki super scenarij i imati neku super ideju. Taj se dio ne mijenja. Samo onda kad to sve imamo će možda biti lakše skupiti financije, tako da za mene igra ostaje ista", priznaje Slijepčević.

Jeste li se zabavili na dodjeli i je li vas nešto posebno impresioniralo, neko poznato lice koje ste sreli?

"Ne mogu reći da me nešto posebno impresioniralo. Išli smo nakon dodjele na domjenak. Izgladnjeli smo svi nakon sjedenja u publici. Bilo je svakakve hrane, ali smo već bili umorni. Ipak, ja sam doletio prije samo možda manje od 48 sati iz Europe i još sam na europskom vremenu. To sve se zbiva u neko doba, kao što znaju svi u Zagrebu i u Hrvatskoj koji to gledaju. Biološki smo ostali na tom europskom vremenu, tako da nije baš zabavno u pet ujutro večerati", zaključio je Slijepčević o iskustvu na dodjeli Oscara.

