Franjevac o zdravstvenom stanju pape Franje: 'Nije nam baš svejedno'

Iz Vatikana su stigle najnovije informacije o zdravstvenom stanju pape Franje.

"Danas je Sveti Otac u dva navrata imao akutno respiratorna zatajenja, uzrokovana značajnim nakupljanjem endobronhijalne sluzi i posljedičnim bronhospazmom. Stoga su učinjene dvije bronhoskopije s potrebom aspiracije obilnog sekreta. Poslijepodne je nastavljena neinvazivna mehanička ventilacija. Sveti Otac je cijelo vrijeme bio budan i surađivao s liječnicima.

U Vatikanu sve prati naša reporterka koja je rezgovarala s fra Đurom Hontićem.

Loše su vijesti, jeste li zabrinuti za papino stanje?

Nije nam baš svejedno. Svi smo se nadali i očekujemo ozdravljenje, ali ovaj dugi boravak u bolnici ne može nam baš biti neko ohrabrenje niti možemo očekivati brzo ozdravljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imamo par dana stabilnog stanja i sad opet pogoršanje?

I njegova dob u kojoj se nalazi, ali i iscrpljenost - on je uvijek imao problema s plućima. kukom. Očito da je organizam bio jako iscrpljen. Sada je došla i ta velika upala pluća koja pravi velike probleme. Molimo se Bogu za njegovo zdravlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovdje ste od početka godina, jeste li ga imali prilike upoznati?

Prolazio sam pored njega, vidio sam ga kad dolazi i odlazi, ali nisam bio u situaciji kada bismo bili zajedno ili se susreli i razgovarali.

Po čemu se on razlikuje od ostalih papa?

On je otvorio još jedna vrata na ulazu u crkvu. On je i organizacijom ove svete godine pokazao koliko je to dobro organizirano. Masa svijeta dolazi, bazilika je stalno puna i nema nikakvih gužvi. Njegova zasluga je što je kroz cijeli svoj pontifikat radio na tome da što više ljudi ima taj ulaz i prilaz Crkvi, vjeri, kršćanskom nauku koji je on na jedan drugačiji način govorio. Taj je način bio prihvatljiv i razumljiviji i drugim ljudima koji to možda prije nisu tako shvaćali. Bog je po njemu mnoge priveo i privukao u Crkvu. U ispovjedaonicama su velike gužve. Ima jako puno svijeta koji se nakon dugo godina dolazi ispovjediti potaknuti papinim riječima, ali i pozivom za ovu godinu. Žele ostvariti milosne darove i primiti potpuni oprost i odrješenje od grijeha.

Vjernici se svaku večer mole na trgu svetog Petra za papu i vi ste među njima?

To mi je jedan snažan duhovni doživljaj tog zajedništva gdje nitko nikoga ne poznaje, a iz svih usta izlazi jedinstvena molitva koja ide prema nebu. Poseban je događaj bio molitva u bazilici gdje nije bilo muke vanjskoga svijeta tako da je to poseban duhovni doživljaj molitve i zajedništva. Vidi se jedinstvo crkve u tim trenutcima. U svijetu bi trebala odjeknuti papina poruka iz bolnice da svi ratovi djeluju još apsurdnije kako bi se oni zaustavili i zavladao mir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa