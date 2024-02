Školuju se već 17 godina, oko tisuću ih ima diplome magistra fizioterapije, međutim, kako kažu, u sustavu ne postoje. Zato je njih stotinjak iz cijele Hrvatske stiglo pred Ministarstvo zdravstva, gdje su tražili da im se prizna magisterij i da se uvrste u Uredbu. Trenutačnom Uredbom predloženo je povećanje koeficijenata za fizioterapeute srednje stručne spreme, isto tako prvostupnicima fizioterapije koji rade u javnom zdravstvenom sustavu i to od 7 % do 10 %. Iz Ministarstva poručuju dio problema je u nekontroliranim raspisivanjima upisnih kvota na visokim učilištima.

O mirnom prosvjedu i njihovim zahtjevima, za RTL Danas s reporterkom Leonom Šiljeg razgovarala je Aleksandra Kraljević iz Građanske inicijative magistara fizioterapije.

"Mi smo građanska inicijativa fizioterapeuta, dakle magistara fizioterapije koja se danas okupila da iskažemo jasno i glasno svoje nezadovoljstvo zato što nismo prepoznati kao visoka stručna sprema unutar uredbe o koeficijentima", kazala je Kraljević.

"Okupilo nas se negdje oko 100-tinjak iz svih dijelova Hrvatske. Došli smo u manjem broju jer većina naših kolega mora raditi i ostati na radnim mjestima da se zbrinu naši pacijenti", kazala je.

Osniva se radna skupina

Na pitanje što je obećano i dogovoreno u ministarstvu, kazala je da je obećano da će se uskoro osnovati radna skupinu, da "iznesemo svoje prijedloge za što hitniju izmjenu zakona, jer naš poslodavac govori da dok nije izmijenjen zakon o fizioterapijskoj djelatnosti, ne mogu nas uvrstiti u Uredbu".

"Problem postoji više od 10 godina. Do sada smo pokušavali na sve različite službene načine - preko komore, stručnih društava, napisali smo peticiju prošle godine. Tražili smo do sada nekoliko puta da nas se primi, da se s nama razgovara, kako bi mi sa stručne strane rekli zašto smo potrebni unutar sustava i na koncu prenijeli ono što svako od nas doživljava svaki dan na radnom mjestu, a to je da nas visoki specijalisti trebaju kako bi neposredno mogli raditi s bolesnicima što kvalitetnije", rekla je.

Iako imaju magisterij, plaćeni su kao prvostupnici. "Svi fizioterapeuti su plaćeni kao prvostupnici iako su završili visoko obrazovanje i iako dase na radnim mjestima gdje je potrebna visoka stručna sprema", kazala je Aleksandra Kraljević.