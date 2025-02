Otpad iz Njemačke, Austrije i Slovenije truje Gospić? Milinović: 'Riješite to jučer, ne sutra!'

Više stotina Gospićana i Gospićanki, koji su se danas prosvjedno okupili, zahtijevali su promptno rješavanje problema - da se otpad što prije ukloni i to na pravi način kako bi to trebalo izgledati. Reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s gospićkim gradonačelnikom, Darkom Milinovićem.

Kako se ovaj otpad može ukloniti i u kojemu roku?

"Oni koji pišu optužnice za ovaj grad kao četnici 1991. neće voditi sigurnost građana. Ja sam izabran da vodim sigurnost o življenju u ovim prostorima i to ću činiti. Ja sam uputio i dopis Vladi Republike Hrvatske i resornom Ministarstvu i imam razumijevanja. Zbrinjavanje otpada treba biti državni posao i bit ćemo skromni te pričekati kraj ovoga tjedna. Po meni se taj otpad već trebao početi zbrinjavati ne sutra, nego jučer. Ono što me frapira je činjenica je da i sada taj dio otpada koji u balama tamo stoji, može svatko do njega doći. Nitko to nije ogradio - ni država, Inspektorat, policija, USKOK ...".

Ministrica Vučković je kazala da je zadatak lokalne samouprave zbrinjavanje otpada, država će to sufinancirati. Kakva je vaša povratna informacija od strane Ministarstva, od Fonda za zaštitu okoliša?

"Ja sam rekao da imam veliko razumijevanje za Vladu Andreja Plenkovića i resornu ministricu. Taj otpad je stigao iz Slovenije. Taj otpad je stigao iz Njemačke. Taj otpad je stigao iz Austrije. Je li ingerencija Grada da kontrolira ulaz takvog otpada u Hrvatsku i zbrinjava se u Gospiću? Ili je to zadatak države? Dakle, to je zadatak države. I država se tu treba isprsiti i zaštititi ovo stanovništvo. Mi mislimo da pijemo najčišće vodu. Mi mislimo da jedemo krumpir iz najčišće zemlje. Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo našu potporu imaju da to dokažu".

Vi kao liječnik ste svjesni koliko opasan može biti medicinski infektivni otpad. Danas su neki građani s amaterskim uređajem došli i mjerili radioaktivnost i pokazalo je da unutar hangara postoje nekakve crvene 'hot zone'. Hoćete li tražiti da službeno državni organi istraže i mogućnost prisustva radioaktivnih supstanci?

"Nema tu mjesta u amaterizmu. Ja još uvijek ispitujem i tražim dokumente koji možda postoje u Gradu i koji bi mogli pomoći u istrazi USKOK-a. Ako iga nađem, to ću dostaviti relevantnim institucijama. Ne moram ja sve govoriti. Ja sam već dao nalog da se istraži radioaktivnost vode, teški metali vode, da se ispita voda ne samo ona uobičajene kakvoće, već radioaktivnost, teški metali i kancerogenost. Gradonačelnik Grada Gospića vodi brigu i građani mogu u tom smislu biti sigurni da će vrlo brzo znati žive li u okolnostima koje im ugrožavaju život, a onda smo spremni doći u Zagreb. Pozivam i ovom prilikom Vladu, resorno ministarstvo, a imam i obećanje da će ministrica doći. Ona mora ovdje biti dočekana kao gost, a ne kao netko kome će se zviždati, ali rezultate očekujemo, ne sutra, nego jučer".

Vi ste odnedavna gradonačelnik, ali građani su nas danas upozorili više njih da dio od 150 tisuća tona spornog otpada je vjerojatno završilo i na glavnom gradskom deponiju. Koliki će to biti problem jer je sad pomiješan s komunalnim otpadom?

"Postoje sumnje da se otvarala rampa. Mi smo prije godinu dana stavili i nadzorne kamere. Ja u ovom trenutku stvarno to ne znam, ali postoje indicije i to će biti dodatni problem i to se mora rješavati. Država to mora rješavati, resorno Ministarstvo, neka država to sanira, a onda neka se naplati od onoga tko je kriv za to. Građani Gospića, koji su krvarili za ovu Hrvatsku, za ovaj grad, imaju pravo živjeti u slobodnom teritoriju najvećeg grada u Europi i potpuno čistog. Još jedna napomena, čestitam na ovom prosvjedu danas. On je bio odličan, premda su ga neki htjeli politizirati, a zbrinjavanje otpada na Rakitovcu vrlo brzo ide u povijest, to će biti pretovarna stanica, ide u Biljane Donje koje su u probnom radu. Lika mora biti čista".

