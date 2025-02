Trump zavrće ruku Ukrajini, Orban izgovorio zlosutne riječi: 'Ono što će od te zemlje ostati...'

Jesmo li korak bliže miru u Ukrajini? Dogovor Washingtona i Kijeva oko rijetkih ukrajinskih metala koje Amerikanci žele još nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je kako je to pitanje dana. Iz Moskve poručuju da se dogovara novi susret ruske i američke delegacije, a pred treću obljetnicu rata, Trumpova administracija radi još jedan ustupak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Medicinska pomoćje u blizini prve crte bojišnice, dok stižu novi ranjeni iz Pokrovska. Najviše ozljeda je od dronova. "Dok se događa sva ova politička zbrka, oni žele zgrabiti što više teritorija. Stalno dolaze i dolaze. Dajemo sve od sebe da ih odbijemo. Ali treba shvatiti da oni imaju deset puta više oružja nego mi", priča ukrajinski vojnik Vjačeslav Kolodij.

Trump želi rijetke minerale

No Ukrajina ima nešto što Trump želi - rijetke metale. Ukrajina je odbacila prvi američki prijedlog, u kojem su tražili resurse od 500 milijardi dolara, no pregovori su nastavljeni. "Mislim da smo prilično blizu. Mislim da oni to žele. Osjećaju se dobro zbog toga. I to je značajno, to je velika stvar. Ali oni to žele. I to nas drži u toj zemlji i jako su sretni zbog toga. Dobivamo svoj novac natrag", rekao je Trump.

Ukrajina ima jednu od najvećih rezervi strateških resursa u Europi. Od titana, urana, litija, mangana do galija. Prema neslužbenim informacijama, u sporazumu su samo obveze Ukrajine, bez američkih sigurnosnih jamstava i oružja. "Ovaj sporazum ima potencijal ojačati naše odnose, a što je najvažnije, detalji se moraju dogovoriti na način koji će osigurati da sporazum funkcionira. Nadam se poštenom rezultatu", poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Isključenje Starlinka?

Neki američki mediji tvrde da ako Kijev ne potpiše, mogao bi ostati isključen iz satelitskog internetskog sustava Starlink američkog milijardera Elona Muska. A to je presudno za rad dronova i topničkih granata. I dok Trump uvjetuje Kijevu da prihvati sporazum, i dalje ne štedi kritike: "Imao sam vrlo dobre razgovore s Putinom, a s Ukrajinom nisu bili tako dobri. Oni nemaju karte u rukama, a igraju na njih. Ali mi nećemo dopustiti da se ovo nastavi. Ovaj rat je strašan."

Trumpovo okretanje leđa Ukrajini i europskim saveznicima nagnalo ih je da svi redom krenu u Washington. A kako vidi budućnost Ukrajine, podijelio je i mađarski premijer Viktor Orban. "Ukrajina, ili ono što će od nje ostati, ponovno će postati tampon zona. Neće biti članica NATO-a. A hoće li biti članica Europske unije? To će odlučiti Mađari. Ukrajina nikada neće biti članica Europske unije protiv interesa Mađarske i Mađara", kaže Orban.

Iz Moskve su najavili da Rusi i Amerikanci nastavljaju razgovore u sljedeća dva tjedna. Pred treću obljetnicu rata, Trumpova administracija tražila je od Ukrajine i da povuče rezoluciju UN-a kojom se osuđuje agresija Rusije,a oni nude svoju verziju rezolucije bez optužbi na račun Moskve.

