Meteorologinja otkrila tko je idući na udaru kiše: 'Na to područje treba obratiti pozornost'

Obilna kiša u Hrvatskoj i susjedstvu ne prestaje pa se zbog bujičnih poplava pale alarmi i proglašavaju izvanredne mjere.

Prijete visoki vodostaji i izlijevanje rijeka, posebno Save i njenih desnih pritoka - Une, Kupe, Mrežnice, Korane i Vrbasa. Meteorologinja RTL-a Željka Pogačić Brckan gostovala je u petak u RTL-u Danas i otkrila dokad će lijevati kiša te kakvo nas vrijeme čeka idućih dana.

Rekordne padaline?

Na pitanje je li riječ o rekordnim padalinama, meteorologinja odgovara: "Ne možemo u ovom trenutku govoriti o rekordima, ali možemo reći da je na nekim mjestima u Hrvatskoj, prema službenim podacima DHMZ-a, samo tijekom jučerašnjeg dana palo više od 50 litara po četvornom metru, primjerice u Kutjevu, Hrvatskoj Kostajnici."

"U mjestu Feričanci, nedaleko od Orahovice, čak 71 litra po četvornom metru. Istok zemlje u jednom danu dobio je količinu oborine koju dobije tijekom cijelog ožujka, čak i veljače zajedno. Povrh toga, tlo je bilo zasićeno kišom koje pada već neko vrijeme", dodaje Pogačić Brckan.

Ključnih 48 sati

Meteorologinja je otkrila i na kojim područjima će biti najviše kiše za vikend. "Kišno razdoblje potrajat će sve do početka idućeg tjedna. Nad nama kruži vlažan, nestabilan zrak i u valovima donosi oborine. Slavonija, istok i Dalmacija bili su prvi na redu. Sada su na redu središnja i gorska Hrvatska. Tijekom subote i nedjelje, najviše se oborine očekuje na području središnje Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom te u gorskoj Hrvatskoj. Govorimo o 30 do 50 litara po četvornom metru. Svakako treba napomenuti da je tamo već pala značajna količina kiša pa valja obratiti pozornost na to područje", kaže RTL-ova meteorologinja.

"Srećom, prognostički materijali ukazuju smirivanje već tijekom nedjelje u većini područja. Iako neće to biti sasvim stabilno, veće količine se ne očekuju. Ključnih je idućih 48 sati", zaključuje Željka Pogačić Brckan.

