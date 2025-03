Ciklona nam mrsi planove: Kiša i vjetar ne posustaju, ali evo kada stiže sunce

Iako smo iza ciklone, još uvijek smo pod njenim utjecajem i tako će biti do kraja tjedna. Visinska ciklona će gotovo pa stacionirati nad jugom Italije i Jadrana, a tako će vlažan i nestabilna zrak nastaviti kružiti nad našim krajevima.

ČETVRTAK

Ujutro većinom oblačno, kišovitije u Slavoniji, Dalmaciji pa i dobrom dijelu Gorske Hrvatske, osobito Like. Drugdje manje oborina, a sasvim suho najvjerojatnije u Istri. Posvuda zato vjetrovito, osobito na sjevernom Jadranu s vrlo jakom na udare olujnom, pod Velebitom orkanskom burom. No, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ostaje umjereno do povremeno jako jugo i istočni vjetar. Najniža temperatura malo viša, ali činit će se na vjetru hladnije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dosta oblaka, vrlo rijetko se možda ukaže malo sunca. Pritom se oko Korduna i Banovine očekuje povremena kiša. Uz umjeren pa i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar malo hladnije, ali bit će između 13 i 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno s kišom, češćom u južnijim predjelima, a lokalno se može oko slavonskog gorja i u Posavini može skupiti obilnija količina. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a temperatura 13 ili 14 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo uz nešto rjeđu kišu, ali lokalno još uvijek može biti kojeg izraženijeg pljuska, vjerojatnije na potezu između Splita i Makarske, kao i otocima. No, jugo slabi, a do večeri okreće na buru. Sunčana razdoblja samo kratka, ali temperatura između 15 i 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu postupno oblačnije, ali u Istri ostaje suho, a tmurno i kišovito u gorju, posebice Lici. Pritom se povremena kiša očekuje primorju, nošena škurom, olujnom burom. Malo hladnije nego danas, osobito u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti još dosta oblaka, u petak i subotu uz češću povremenu kišu i pljuskove, obilnije uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u Slavoniji. Znatno manje oborina bit će od nedjelje, ali uz sve dulja i češća sunčana razdoblja, osobito u novom tjednu. Malo svježije uz sjeverac, osobito u petak, a još ćemo pričekati pouzdaniji razvoj situacije nakon ponedjeljka, no čini se da će još malo osvježiti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu par kišnih valova do nedjelje, sve manje izraženih, a zatim uglavnom suho pa i sve sunčanije. Nešto mirnije u subotu, a u ostale dane po umjerenoj i jakoj, pod Velebitom olujnoj buri. Temperatura bez veće promjene.

