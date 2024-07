Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je konferenciju za medije. Penava je donio odluku o sazivanju izvanrednog izbornog sabora i to za 31. kolovoza. To nije dobro sjelo nekima u stranci, a šuška se kako dio članova nije zadovoljan Penavinim odlukama koje, kako se doznaje iz neslužbenih izvora, donosi bez konzultacija sa stranačkim tijelima. On je danas odgovorio što misli o, kako kaže, spavačima u stranci. Pozvao ih je neka se kandidiraju na stranačkim izborima. Poručio je i da je DP danas sila.

"Snosim odgovornost i za loše i za dobre stvari, snosim odgovornost za gospodina Jurčevića, ali snosim odgovornost i za poziciju treće političke snage u Hrvatskoj. Ako netko misli da je to lako, neka pokuša. Svi mi znamo kakvi su to uspjesi", kazao je Penava. "Jedino što volim jest kada stanemo na crtu, kada se izmjerimo i izvažemo, rezultati su za nas jako dobri. Imamo tri ministra. To su vodeća mjesta u državi. Imamo osam državnih tajnika. DP je danas sila", poručio je.

"DP nije potučen do nogu, imam sve suprotno od toga. Domovinski pokret je na trećem mjestu, ja idem kao pobjednik, mnogima to smeta. Imam li podršku svih? Vrlo je triki pitanje. Kada bih rekao da imam, onda biste imali temu u medijima", dodao je.

Iznad DP-a nije ni jedan član

A na pitanje o raskolu u stranci kaže da ne vjeruje u to.

"Mislim da neće biti raskola. Ja sam davno rekao prilikom izlazaka nekih ljudi, kazao sam da iznad DP-a nije niti jedan član. Izašli smo nakon toga jači. Tko što planira, ja ne mogu garantirati. Proces čišćenja u DP-u nije gotov, osjećam gdje su spavači", kazao je Penava.

A hoće li podržati Dragana Primorca kao HDZ-ovog kandidata u utrci za predsjednika Republike, kaže da ne bi prejudicirao.

"Naš je fokus na unutarstranačkim izborima i cilj nam je ući u rujan i listopad spremni, a jednako tako se pripremiti za lokalne izbore. Unutarstranačka tijela će donijeti odluku kakav je stav prema predsjedničkim izborima. S druge strane će tijela donijeti odluku. Sve što bih vam rekao bila bi nagađanja", kazao je.

Podsjetimo, DP je za 31. kolovoza sazvao izvanredni izborni sabor na kojem bi stranka trebala izabrati predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Domovinskog odbora.

Odluku o sazivanju izvanrednog izbornog sabora predsjednik DP-a Ivan Penava poslao je članovima stranke koje je to prilično iznenadilo.

