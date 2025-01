Tko je David Vlajčić? Vukovarac preuzima resor poljoprivrede, Penava: 'Predavao sam mu u srednjoj'

David Vlajčić, rođen 1. srpnja 1987. u Vukovaru, preuzet će dužnost ministra poljoprivrede, potvrđeno je ekskluzivno za RTL od strane čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave. Vlajčić će naslijediti Josipa Dabru, koji se povlači nakon skandala povezanog s objavljenom snimkom na kojoj puca iz pištolja kroz prozor automobila. Dabro će se vratiti u saborske klupe s prestankom mirovanja zastupničkog mandata u utorak.

David Vlajčić do sada je obnašao funkciju državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje je radio od srpnja 2024. godine. Prije toga bio je pomoćnik direktora u trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o. od 2022. do 2024., dok je od 2020. do 2022. djelovao kao viši savjetnik-specijalist u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Njegova profesionalna karijera uključuje i rad kao pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo iste županije od 2018. do 2020., te dužnost tajnika škole u Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić Vukovar, Gimnaziji Vukovar i Osnovnoj školi Mitnica od 2012. do 2018.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, Vlajčića poznaje od ranih dana. "Tog čovjeka znam o kao dečku sam mu predavao u srednjoj školi kada sam bio dosta mlađi. Sve kuteve nečijeg životan ikada nemate, ali po svom životnom putu, obitelj i njegov profesionalni rad, nemam ni trunke razloga sumnjati u to da je riječ o poštenom i stručnom mladom čovjeku", smatra Penava.

Vlajčić je pravno obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je 2011. diplomirao kao sveučilišni magistar prava. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Ekonomskoj školi Vukovar kao upravni referent.

Od 2017. do 2024. bio je vijećnik u Gradskom vijeću Grada Vukovara, a između 2021. i 2024. potpredsjednik vijeća. Predsjedao je Upravnim vijećem Gradskog muzeja Vukovar od 2022. do 2024., dok je od 2018. do 2020. bio član Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" Vukovar.

