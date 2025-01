Ćorluka o prelasku u Manchester City: 'Mamić je rezolutno odbio oca'

Legendarni Vedran Ćorluka u Dinamo je došao kao osmogodišnji dječak, prošao je sve klupske selekcije, a iz Maksimira je 2007. prešao u Manchester City. Cijelu karijeru savjetovao se sa svojim ocem.

"Bio sam kapetan svih generacija mlađih kategorija u Dinamu. Tada me menadžeri nisu htjeli,... ali kasnije se kroz igranje za Inter Zaprešić, gdje sam bio na posudbi nakon potpisivanja profesionalnog ugovora, i Dinamo pojavilo dosta ljudi koji su htjeli imati veze sa mnom i zastupati me u budućnosti, ali moja obitelj i ja nismo to htjeli", ispričao je Vedran Ćorluka u ponedjeljak na suđenju braći Mamić u Osijeku.

Odbio je, tako, i Zdravkovu ponudu da ga zastupa Mamić Sport Agency.

No, nakon odlaska u Englesku, angažirao je menadžere Nikkyja Arthura Vuksana i Marija Mamića.

Kako piše Večernji list, što se tiče njegova odlaska u City, pregovora praktički nije ni bilo jer je bio zadovoljan ponuđenim ugovorom.

"Dinamo je dobio ponudu Manchester Cityja, Zdravko Mamić ju je predočio mojoj obitelji i meni. Zdravko, otac i ja smo krenuli za Manchester, ja sam rekao svoje uvjete, potpisali smo ugovor i ja sam se vratio u Zagreb kao igrač Manchester Cityja", prisjetio se.

Odšteta za odlazak u Englesku

Zna da je Dinamo dobio odštetu za njegov odlazak u Englesku, ali u tome, kaže, nije sudjelovao. Nije imao ni pravo na transferno obeštećenje, niti ga je tražio. "Ne znam kakva je bila politika kluba oko podjele transfernog obeštećenja, ja ga nisam imao, nit sam ga tražio. Klub je dotad uložio u moj razvoj i mislim da je imao pravo na odštetu",kazao je Ćorluka.

U istrazi u rujnu 2016. ispričao je, pak, kako je njegov otac pitao ima li mu sin pravo na dio transfernog obeštećenja koje je City isplatio Dinamu, "no Mamić je to rezolutno odbio". Kazao je tada i kako zna da Luka Modrić nije imao pravo na transferno obeštećenje.

Nije mu poznata tvrtka Crescendo Sport Limited, niti čime se ona bavi, a na upit je li ta tvrtka sudjelovala u njegovom transferu u Englesku, odgovorio je: "S moje strane sigurno nije".

Po optužnici, Zdravko Mamić dogovorio je s Marijem Mamićem da će Dinamo s trgovačkim društvom Crescendo Sports Limited sklopiti fiktivni ugovor temeljem kojeg će zagrebački klub ovoj tvrtki neosnovano platiti novčani iznos čiji će dio biti proslijeđen na račun Marija Mamića.

Taj je ugovor sklopljen u kolovozu 2007., a njime Dinamo opunomoćuje Crescendo Sports Limited za zastupanje interesa igrača Vedrana Ćorluke na engleskom tržištu do 31. prosinca 2007.

Ukoliko se u navedenom roku za Ćorluku pronađe klub, Dinamo će tom društvu isplatiti naknadu u iznosu od 1,2 milijuna eura. Temeljem tog ugovora, Zdravko je Mamić u veljači 2008. naložio neosnovano plaćanje spomenutog iznosa s računa Dinama na račun tvrtke Crescendo Sports Limited.

Znali su, tereti se, da to društvo ni na koji način nije posredovalo na strani Dinama u transferu Vedrana Ćorluke u Manchester City. Transfer je, navodi se, ostvaren prije nego što je ta tvrtka osnovana. Mario Mamić potom je, tereti se, stvarnom vlasniku tvrtke Crescendo Sports Limited naložio da iznos od 400.000 eura proslijedi na njegov osobni račun, a da 599.953 eura uplati na račun njegove tvrtke Fidelia Management Limited. Sav taj iznos Mario Mamić je, piše u optužnici, predao svome ocu Zdravku.

