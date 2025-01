Penava ekskluzivno za RTL otkrio tko će biti novi ministar poljoprivrede

David Vlajčić bit će novi ministar poljoprivrede koji će naslijediti Josipa Dabru, potvrdio je to čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava ekskluzivno za RTL u razgovoru s reporterkom Marinom Brcković.

Vlajčić je do sada bio na poziciji državnog tajnika u Ministarstvu imovine.

Sada već bivši ministar poljoprivrede i bivši potpredsjednik Vlade Dabro, koji je podnio ostavku nakon što je u javnost dospjela skandalozna snimka na kojoj puca iz pištolja kroz prozor automobila, vraća se u saborske klupe u utorak kada mu prestaje mirovati zastupnički mandat.

Tko će biti novi ministar?

Novi ministar po prijedlogu Domovinskog pokreta bit će David Vlajčić na poziciji državnog tajnika u Ministarstvu imovine.

Zašto baš on? Zašto je stručan da vodi Ministarstvo poljoprivrede?

Zato što je riječ o izuzetno kvalitetnom, dobrom i stručnom čovjeku koji se pokazao na nekoliko razina dužnosti koje je obnašao, od one županijske, do ove koju trenutačno obnaša na nacionalnoj razini. On je predsjednik skupine koja radi na izradi novog Zakona o grobljima koji je pušten u proceduru. To je čovjek koji se zbog svog dokazanog rada, hrabrosti i odlučnosti može nositi s dobrim stvarima koje je počeo Josip Dabro, s velikim izazovima u resoru poljoprivrede kojeg imamo. A ako hoćete još jedan mali, osoban trenutak, kad bi gospodin Vlajčić, postao ministar u što ne sumnjam, bio bi to prvi ministar iz Vukovara u slobodnoj Hrvatskoj.

Kako je taj izbor pao, je li on to sam htio?

Dosta su se vodili razgovori i pričalo se s mnogim kandidatima. Dosta je izazovno prihvatiti u današnjoj Hrvatskoj i ozračju koje vlada za takav iskorak i dužnost koja znači odricanje ogromnog komoditeta, obitelji, prijatelja, kako ste živjeli do sad. Drago mi je da imamo mladih stručan kadar koji ima hrabrosti i petlje, znanja prihvatiti se izazova i odlučnosti. Zahvaljujem i ministru Dabri koji je doista napravi ogromne iskorake u kratkom vremenu.

Jeste li o novom ministru razgovarali s premijerom? Ako da, što je rekao?

Obavijestili smo kao stranka partnere u HDZ-u o prijedlogu svoga kandidata. Očekujemo da ćemo o tome razgovarati vjerojatno u utorak kada imamo sastanak koalicije i da ćemo onda više o detaljima. Koncem tjedna, ako sve bude u redu, bismo mogli imati imenovanje novog ministra, odnosno prijedlog Vlade i izglasavanje u Saboru u petak.

Što vam je točno premijer rekao oko novog ministra?

Službenim kanalima smo obavijestili stranka stranku.

S njim niste još razgovarali?

Nisam.

Onda će doznati preko RTL-a?

Doznao je. Premijer je doznao službenim kanalima o imenu i prezimenu, kako je i red. Bilo bi malo nepristojno da se to dozna iz medija, uvažavajući RTL kao televiziju koja je uvijek kvalitetna i dobro informira građane.

Hoće li se pojaviti nove Dabrine snimke?

Jeste li dobro provjerili gospodina Vlajčića, da i on nema repove iz prošlosti?

Ako ćemo o detaljima, tog čovjeka znam o kao dečku sam mu predavao u srednjoj školi kada sam bio dosta mlađi. Sve kuteve nečijeg životan ikada nemate, ali po svom životnom putu, obitelj i njegov profesionalni rad, nemam ni trunke razloga sumnjati u to da je riječ o poštenom i stručnom mladom čovjeku.

Što se tiče gospodina Dabre, postoji li još snimki?

Ja vam to ne mogu reći. Mislim i nadam se da ne postoji.

Jeste li ga pitali?

Jesam i dobio sam potvrdan odgovor u smislu da ne postoji više snimku.

Nisam znao i kako iznenadila me prva snimka, tako bi me iznenadila i svaka potencijalno druga da izađe.

Vi niste bili u grupi u kojoj su se dijelile?

Ne znam što bih vam rekao. Nažalost ili na sreću, nisam.

Nitko vas nije pozvao na obavijesni razgovor, policija ili Državno odvjetništvo?

Nije, međutim imam potrebu reći da su te snimke nastale prije nego što je Dabro obnašao dužnost ministra, da je on podnio ostavku zbog neodgovornog ponašanja, ali odgovornog ponašanja iz aspekta obnašanja dužnosti ministra, da zbog te njegove pucnjave niti golub nije stradao, a kamoli da je naštetio općem javnom interesu. Tu treba napraviti jasnu distinkciju između njega kao ministra i svih ostalih koji su odlazili zbog nekih drugih razloga.

Kako to?

Vrlo jednostavno. On nije otišao zbog kriminala, korupcije, jer je nekog ubio ili ukrao milijune. On je otišao jer je napravio neku glupost prije x godina.

Ali i ta glupost je kazneno djelo, netko je mogao nastradati. A da ne pričamo da je i učio pucati maloljetnika.

Pustimo dalje institucije neka odrade svoje pa ćemo vidjeti o čemu se točno radilo, što je dokazivo, a što nije. Politički apsolutno ne opravdavam, na kraju sam ga molio i tražio da podnese ostavku što je u konačnici gospodin Dabro i učinio.

Vi ste ga molili, nije on sam?

Molio sam ga, razgovarali smo. Naravno da razgovaramo kada nešto takvo doznate. Međutim, skrenut ću pozornost na još jednu činjenicu da istodobno imate predsjednika jedne parlamentarne strančice koji otvoreno iznosi podatke kako ima još snimki i otvoreno prijeti ministru koji je na poziciji. To vam govori otprilike kakvi ljudi sjede u Hrvatskom saboru, ljudi na tragu i puno bliži mentalitetu Vučićevog režima koji preko medija i mafije vladaju državom. To je nešto s čim smo raščistili u Domovinskom pokretu, ljude koje smo odstranili, ali treba na to ukazivati.

Što se tiče Hrvatskih šuma, jeste li tu postigli dogovor s HDZ-om da vaš čovjek dođe na čelo uprave?

Tu trebamo otkloniti svaku sumnju da se tu radi o nekakvom sukobu HDZ-a i Domovinskog pokreta, ili gospodina Dabre osobno ili gospodina Dujića. Tu se radi o logici koja zahtjeva da, ako imate koalicijske partnere kojima ste povjerili resor, nemoguće je ne imati minimum povjerenja da ti ljudi odgovaraju po vertikali i da znaju što se događa u najvećom firmi u tom resoru. Stvar je principa, a ne stvar imena i prezimena ili poduzeća. Ako imate pouzdanog koalicijskog partnera i njhovog ministra na čelu, onda on mora imati jasnu i transparentnu komunikaciju prema svim segmentima u svom resoru. Ne može tu biti netko veći od tog ministra i voditi svoju politiku, praviti se pametan i glumiti paralelno čelnika ministarstva ili nekakve tvrtke kojom je taj ministar ujedno i skupština.

Dakle Nediljko Dujić odlazi?

To vam ja nisam rekao, o tome će odlučiti koalicijski partner, ali sam rekao otprilike što je bit, da je Domovinski pokret ušao u koaliciju s HDZ-om, pretrpio ogroman teret, ali ne zato da bi bio privjesak. Možemo sutra izaći iz koalicije, došli smo ovdje mijenjati Hrvatsku na bolje i uhvatiti se u koštac s okoštalim strukturama korupcije i lobija te iščistiti stvar gdje god je moguće.