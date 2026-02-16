Župnik otkazao krizmu, Riječka nadbiskupija otkrila je li u pravu: 'To vam je kao da idete u autoškolu'

Ulazak u crkvu nije bio navika učenika koji su se trebali krizmati u Klani. Oni nisu dolazili na crkveni vjeronauk, a njihovi roditelji na mise i krizma je odgođena.

Tako nam objašnjava župnik Kristijan Malnar, koji je o odgodi obavijestio preko Facebook stranice Župe, jer nije mogao, kaže, doći do roditelja. Podršku je dobio iz Riječke nadbiskupije.

"Priprava je ona koja na neki način omogućuje da se sakramenat primi. Dakle, nekad se dogodi da se ne ostvare neki uvjeti, koji su potrebni i onda se taj sakrament odgađa, a odgađa se do onog trenutka kad se ti uvjeti ostvare", kaže kancelar Riječke nadbiskupije Goran Casalonga.

Rijetko kad se ovo dogodi

"Sve što dolazi i što se od nas traži je za naše dobro, a možda mi to u tom trenutku ne vidimo, ali kasnije, ako nešto jako želimo, potrudit ćemo se da to i izvršimo i napravimo", dodaje.

Iz Nadbiskupije kažu da je riječ o postupku koji se u ovakvim okolnostima očekuje. No razumiju da je sve odjeknulo, jer rijetko kad se dogodi da krizma bude odgođena za cijelu generaciju, od desetak učenika.

Neki od stanovnika u Klani priznaju da ni njihovu djecu i unuke, iz ranijih generacija krizmanika, nije bilo lako uvjeriti da je važno ići na crkveni vjeronauk.

"Oni su sve napravili ali isto je bilo tih problema. Morali smo držat pod kontrolom da ide u crkvu, ali to je žena više vodila. Na kraju su se uspjeli krizmat. Sve su napravili kako je po roku, ali moraju poć, nema druge", kaže Aleksandar Sušnik.

'Župnik je u pravu'

A svi s kojima smo razgovarali voljeli bi da se situacija čim prije riješi.

"Izgladit će se to, to će se riješit da bude krizma. Župnik je u pravu jer ovi ne pohađaju vjeronauk, nisu zainteresirani", kaže jedan stanovnik Klane.

"A možda progledat kroz prste. Da ne ispadne da sad ja nešto napadam velečasnog", kaže Predrag Grubišić.

'To vam je kao u autoškoli'

Župnik je rekao da učenici nisu bili tri mjeseca u crkvi i da nemaju dovoljno znanja i zrelosti da bi u ovom trenutku bili krizmani.

"To vam je kao kad idete u auto školu. Ako pohađate satove, ako ostvarite određena znanja, onda možete pristupit ispitu i dobivate vozačku, ako to ne činite onda jednostavno ne možete pristupit onome što je logično i što je važno za dalje", pojašnjava kancelar Riječke nadbiskupije.

O tome kada će djeca biti krizmana Župnik će razgovarati s Nadbiskupijom. Ali moraju, poručuje, nadoknaditi propušteno.