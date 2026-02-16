Sramotan ispad trenera iz Srbije: Vrijeđao igračice, među kojima je bilo i maloljetnica

Trener odbojkašica ženskog odbojkaškog kluba Partizan, Nenad Živanović, našao se u središtu pozornosti zbog nepristojnog rječnika tijekom time-outa koji je održao svojim igračicama na utakmici protiv Crvena zvezda, zbog čega je reagiralo i Ministarstvo sporta Republike Srbije.

Živanović se svojim igračicama, među kojima je bilo i maloljetnica, obratio rječnikom koji je ocijenjen kao sramotan i mizoginistički, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara. Mnogi smatraju da takvom ponašanju nema mjesta u sportu, a posebno ne u radu s mladima u klubu renomea kakav je ŽOK Partizan.

"Znači kakve ste p****ce, brate, nevjerojatno. Boli vas k**** da igrate, da pustite ruku" – bile su riječi Živanovića koje su zgrozile sportsku javnost i potaknule zahtjeve da mu se uruči otkaz, piše Blic.

Inače, derbi između Partizana i Crvene zvezde završio je pobjedom crveno-bijelih djevojaka nakon pet setova borbe, a video incidenta pogledajte ovdje.

Reakcije

Ministarstvo sporta Srbije u priopćenju za javnost osudilo je neprimjereno ponašanje Živanovića i rječnik koji je koristio u razgovoru sa svojim odbojkašicama, najavljujući odgovarajuće kazne za trenera crno-bijelih.

"Ministarstvo sporta najoštrije osuđuje ponašanje trenera Odbojkaškog kluba Partizan koji se na potpuno neprimjeren način obraćao igračicama kluba tijekom utakmice. Poštujući autonomiju u odlučivanju sportskih organizacija, vjerujemo da će Odbojkaški klub Partizan, ali i Odbojkaški savez Srbije, iskoristiti svoja unutarnja akta i primjereno sankcionirati ovako neprimjereno ponašanje", stoji u priopćenju.

Povodom navedenog incidenta oglasio se i Partizan, istaknuvši da je protiv svog trenera pokrenuo disciplinski postupak.

"Odbojkaški klub Partizan izražava duboko žaljenje zbog neprimjerenog i neetičkog ponašanja našeg trenera tijekom derbi utakmice s OK Crvena zvezda. Upravni odbor OK Partizan je, u skladu s važećim aktima kluba, pokrenuo disciplinski postupak protiv trenera zbog ponašanja koje nije u skladu sa sportskom etikom, pravilima fair-playa i vrijednostima koje klub desetljećima njeguje", navodi se u priopćenju crno-bijelih te dodaje: "Odbojkaški klub Partizan ovim se putem javno ispričava igračicama oba kluba, sportskim djelatnicima, navijačima i cjelokupnoj sportskoj javnosti zbog postupaka koji su bacili sjenu na sportski događaj od iznimne važnosti. Svjesni smo da su snažne emocije sastavni dio sporta, osobito u derbi susretima, ali smatramo i jasno ističemo da takvo ponašanje nije i neće biti prihvatljivo u OK Partizan, bez obzira na okolnosti. OK Partizan će, po završetku disciplinskog postupka, pravodobno obavijestiti javnost o donesenim odlukama, ostajući dosljedan načelima odgovornosti, poštovanja i očuvanja ugleda kluba i sporta," prenosi Blic.