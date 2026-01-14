Tri utakmice, tri potpuno različite prijetnje: Evo što čeka Hrvatsku na startu Eura

Hrvatska rukometna reprezentacija ulazi u Europsko prvenstvo s jasnim ciljem, potvrditi status jedne od vodećih svjetskih selekcija. No put prema nokaut-fazi neće biti rutinski jer se u skupini E, izabranci Dagura Sigurdssona susreću s tri stilski potpuno različita suparnika: Gruzijom, Nizozemskom i domaćinom Švedskom. Prvi ispit slijedi već u subotu, 17. siječnja, kada Hrvatska od 18 sati otvara prvenstvo protiv Gruzije, uz prijenos na RTL-u, platformi VOYO i tekstualno praćenje na Net.hr-u.

Nakon što su na EHF EURO 2024 upisali svoj povijesni debi i prvu pobjedu, Gruzijci se pripremaju za još veći izazov. Na papiru, Gruzija je najslabija momčad skupine, no riječ je o reprezentaciji koja je posljednjih godina u stalnom usponu. Tijekom priprema u Sloveniji Gruzijci su upisali uvjerljivu pobjedu protiv Kuvajta, a zatim tijesan poraz od Alžira (30:32), u utakmici u kojoj je briljirao Zagrebov Giorgi Tskhovrebadze s čak 15 pogodaka.Većina reprezentativaca mlađa je od 30 godina, a predvodi ih neosporna zvijezda, desni vanjski Tskhovrebadze. Upravo je on prvo ime momčadi i igrač kojeg hrvatska obrana mora shvatiti krajnje ozbiljno. S druge strane, izbornik Tite Kalandadze suočava se i s problemima. Zbog ozljede će turnir morati propustiti važan igrač u rotaciji, lijevi vanjski Nikoloz Kalandadze, što će biti značajan hendikep za momčad koja nema širinu poput najvećih reprezentacija.

Drugi hrvatski protivnik bit će Nizozemska, s kojom se Hrvatska sastaje u ponedjeljak, 19. siječnja, također od 18 sati. Oranje su u pripremama pokazali dva lica, slavili su protiv Grčke (32:26), ali potom izgubili od Norveške (30:33), iako su na poluvremenu imali prednost. Nizozemci su poznati po brzoj igri, agresivnoj tranziciji i šutu izvana, a prema posljednjim informacijama najveća briga za izbornika Olssona i nizozemske navijače jest vijest da će na Hrvatsku ići bez dvojice ključnih igrača. Zbog ozljeda će turnir propustiti Kay Smits, sjajni desni vanjski i uvjerljivo najbolji strijelac momčadi, te Bart Ravensbergen, prvi vratar i jedan od stupova obrane. Njihov izostanak predstavlja nenadoknadiv gubitak i drastično smanjuje napadačku moć i obrambenu sigurnost Nizozemaca. U takvim okolnostima, sav teret past će na leđa preostalih nositelja igre.

Za kraj skupine Hrvatsku čeka ono najteže, dvoboj s domaćinom Švedskom. Iako su Skandinavci u pripremnim utakmicama dvaput svladali Brazil, zabrinutost je izazvala ozljeda vratara Andreasa Palicke, koji je zadobio krvarenje u oku nakon udarca lopte. Prognoze su ipak optimistične i očekuje se njegov povratak do početka prvenstva. Lošija vijest za Šveđane je izostanak Jerryja Tollbringa, koji je otpao zbog ozljede lista. Unatoč tome, Švedska ostaje jedan od glavnih favorita turnira i sigurno najteži suparnik Hrvatske u skupini.

Pripremni turniri diljem Europe potvrdili su da će prvenstvo biti iznimno izjednačeno. Francuska je osvojila turnir u Parizu, Portugal je slavio u Pamploni, dok su Danska i Švicarska pokazale stabilnu formu u svojim završnim provjerama. Sve to dodatno naglašava koliko je važno da Hrvatska maksimalno fokusirano uđe u svaku utakmicu.

