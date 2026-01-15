FREEMAIL
'GORDANE, NADAM SE...' /

Premijer se htio našaliti, ali Jandrokovića začudio komentar. Plenković mu morao objašnjavati foru: 'Pa kako nisi shvatio?'

Dok je završavao odgovor na pitanje zastupnice Sandre Benčić (Možemo!), premijer Andrej Plenković se obratio predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću: "Gordane, nadam se da neće biti izvanredne sjednice Sabora subotom, a i to je moguće".

Kamera je uhvatila začuđeni izraz Jandrokovićevog lica koji je priznao da nije shvatio što mu premijer govori. "Pa kako nisi shvatio, morali smo zbog njih lani imati posebnu sjednicu Sabora, kad smo birali ustavne suce", objasnio je Plenković.

"Nisam zaboravio, nego nisam shvatio u ovome trenutku zašto je to važno. Vidjet ćemo hoće li biti ili neće", rekao je Jandroković. 

15.1.2026.
11:08
Erik Sečić
Andrej PlenkovićGordan JandrokovićHrvatski Sabor
