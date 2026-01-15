Hrvat doživio šok: '10 eura za tri minute posla?! Pa skuplji je od keramičara!'

Običan odlazak frizeru postao je povod za široku raspravu o rastućim troškovima života u Hrvatskoj. Sve je započelo naizgled jednostavnom objavom korisnika na Redditu, koji se požalio na novo poskupljenje svoje frizerske usluge.

"Evo meni frizer digao cijenu šišanja sa sedam na deset eura," napisao je, dodavši kako za uslugu koja traje svega tri do četiri minute ispada skuplji od keramičara.

Objava je brzo postala platforma na kojoj su stotine Hrvata podijelile svoja iskustva i frustracije s cijenama koje, čini se, nezaustavljivo rastu.

Muško šišanje i 20 eura

Komentari ispod objave otkrili su da autorova muka nije usamljen slučaj. Mnogi su se složili da su cijene frizerskih usluga dosegnule nove visine, s nekim korisnicima koji navode da za muško šišanje plaćaju i do 20 eura, dok su ženske frizure, očekivano, još skuplje.

Jedna korisnica podijelila je iskustvo iz kvartovskog salona gdje su joj pranje, šišanje i feniranje naplatili 37 eura.

Kao odgovor na visoke cijene, sve više ljudi okreće se "uradi sam" rješenjima. "Žena mi za poklon kupila mašinu za šišanje. Evo već tri i pol godine mašinica radi svaka dva tjedna... u te tri i pol godine je ostalo 400 eura u džepu," pohvalio se jedan od komentatora, čiji je savjet naišao na veliko odobravanje.

Od frizera do hardvera: Cijene skaču na svim frontama

Iako je šišanje bilo okidač, rasprava se brzo proširila na sve segmente života. Najpopularniji komentar na objavi, s gotovo stotinu glasova podrške, uopće se nije ticao usluga. "RAM, SSD, općenito sve komponente, ali ne brinem se, znam da će biti gore," napisao je korisnik, ukazujući na značajan rast cijena računalne opreme.

Drugi su se nadovezali s konkretnim primjerima, spominjući kako je cijena za istu količinu RAM memorije u kratkom roku skočila s 200 na 700 eura.

Od tehnologije do prehrambenih proizvoda, čini se da nema pošteđenih. Jedan je korisnik primijetio kako cijena proteinskog mlijeka raste za desetak centi svaka dva mjeseca. Humor i rezignacija ispreplitali su se u komentarima poput "Bolje pitanje bi bilo što sve nije poskupilo", sažimajući opći osjećaj da je val poskupljenja zahvatio gotovo sve.

Tko je kriv? Zakoni tržišta i spirala poskupljenja

Ubrzo se razvila i debata o uzrocima ovakvih cijena. Dio korisnika stao je u obranu obrtnika, pa tako i frizera. "I frizerka mora jest, ići mehaničaru, platiti popravke itd. Jedno vuče drugo," objasnio je jedan komentator, dok je drugi dodao kako su frizerima porasli i troškovi poslovanja poput struje, doprinosa i nabavne cijene materijala. Prema njima, poskupljenja su logična posljedica općeg rasta troškova.

Međutim, mnogi se nisu složili, tvrdeći da su poskupljenja nerazmjerna. Skok sa sedam na deset eura predstavlja povećanje od gotovo 43 posto, što je, prema nekima, teško opravdati samo inflacijom. Jedan od najzanimljivijih argumenata dotaknuo se zakona ponude i potražnje na tržištu rada.

"Tjerajte djecu u frizere i keramičare pa će spuštati cijene dok ih bude previše. Ovako 100 IT-ovaca, pedeset filozofa, dvadeset pravnika zovu jednog frizera i jednog keramičara. Mogu stavljati cijene kakve god požele", ustvrdio je korisnik, čiji je komentar potaknuo živu raspravu o deficitu obrtničkih zanimanja.

Ova internetska rasprava vjerno preslikava širu ekonomsku sliku u zemlji. Hrvatska se već neko vrijeme suočava s postojanom inflacijom, a podaci Hrvatske narodne banke pokazuju kako je upravo uslužni sektor jedan od glavnih pokretača rasta cijena. Osjetljivost građana na poskupljenja dodatno je izražena od uvođenja eura, a ovakve neformalne debate služe kao vrijedan pokazatelj svakodnevnih financijskih pritisaka s kojima se suočavaju. Dok jedni traže opravdanja u tržišnoj logici, a drugi rješenja u kućnoj radinosti, jedno je sigurno: pitanje "koliko to košta?" postalo je važnije no ikad.

