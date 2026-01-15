Poznata cajka trešti na utakmici Europskog prvenstva u rukometu

SAMO PIJAN MOGU /

Cajka koja se zove "Samo pijan mogu da prebolim" koju pjeva Bane Bojanić mogla se čuti za vrijeme prvog poluvremena utakmice 1. kola Europskog prvenstva u rukometu između Španjolske i Srbije. Organizatori su pustili pjesmu koju su Srbi dostavili na play listi. Naime, organizatori nakon golova bilo koje reprezentacije u utakmici, ovog puta ili Španjolske ili Srbije, puštaju pjesmu njihove zemlje, odnosno koju je dotični Savez reprezentacija koje igraju dostave organizatoru.