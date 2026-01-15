FREEMAIL
RUKOMETNI EURO /

Spektakl u Oslu: Favorizirani domaćin otvara Europsko prvenstvo protiv Ukrajine

Spektakl u Oslu: Favorizirani domaćin otvara Europsko prvenstvo protiv Ukrajine
Foto: Anp/shutterstock Editorial/profimedia

Prijenos utakmice 1. kola skupine C Europskog rukometnog prvenstva Norveška - Ukrajina od 20.25 gledajte na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

15.1.2026.
15:00
M.G.
Anp/shutterstock Editorial/profimedia
Europsko prvenstvo u rukometu 2026. počinje u srijedu 15. siječnja, a jedan od domaćina, Norveška, svoj put započinje u Oslu protiv reprezentacije Ukrajine. Utakmica skupine C, na rasporedu u 20:30 sati, bit će pravi test za ambicije Norvežana pred domaćom publikom. Norveška u ovaj susret ulazi kao jedna od vodećih sila svjetskog rukometa, s dva srebra sa svjetskih prvenstava i broncom s Eura 2020. godine. S druge strane, Ukrajina dolazi na svoje osmo Europsko prvenstvo s ulogom autsajdera, ali s jasnom namjerom da pomrsi račune favoritima.

Druge dvije reprezentacije u skupini C su Francuska i Češka, koji igraju u ranijem terminu.

1. kolo skupine C Europskog prvenstva
15.01.2026.
20.30
0
Norveška
 
:
0
Ukrajina
Standings provided by Sofascore

 

Utakmica počinje u 20.30

 

Uvodna utakmica prvenstva uvijek nosi poseban pritisak, pogotovo za domaćina od kojeg se očekuje sigurna pobjeda. Norvežani su na papiru jača momčad, no Ukrajinci će zasigurno tražiti svoju priliku za iznenađenje i otvaranje turnira na najbolji mogući način.

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno odbrojavamo do početka Europskog rukometnog prvenstva, evo kakva je atmosfera u hrvatskom taboru

