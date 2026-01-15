Spektakl u Oslu: Favorizirani domaćin otvara Europsko prvenstvo protiv Ukrajine

Europsko prvenstvo u rukometu 2026. počinje u srijedu 15. siječnja, a jedan od domaćina, Norveška, svoj put započinje u Oslu protiv reprezentacije Ukrajine. Utakmica skupine C, na rasporedu u 20:30 sati, bit će pravi test za ambicije Norvežana pred domaćom publikom. Norveška u ovaj susret ulazi kao jedna od vodećih sila svjetskog rukometa, s dva srebra sa svjetskih prvenstava i broncom s Eura 2020. godine. S druge strane, Ukrajina dolazi na svoje osmo Europsko prvenstvo s ulogom autsajdera, ali s jasnom namjerom da pomrsi račune favoritima.

Druge dvije reprezentacije u skupini C su Francuska i Češka, koji igraju u ranijem terminu.

1. kolo skupine C Europskog prvenstva 0 Norveška : 0 Ukrajina

Utakmica počinje u 20.30

Uvodna utakmica prvenstva uvijek nosi poseban pritisak, pogotovo za domaćina od kojeg se očekuje sigurna pobjeda. Norvežani su na papiru jača momčad, no Ukrajinci će zasigurno tražiti svoju priliku za iznenađenje i otvaranje turnira na najbolji mogući način.

