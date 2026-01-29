Pioniri hip hopa u Direktu: Njihov koncert ovog vikenda svi jedva čekaju

BOLESNA BRAĆA /

Ako vam kažem da ove subote u zagrebačkom Boogaloou koncert imaju David Vurdelja i Pero Radojčić, reći ćete 'tko?'. Ali ako vam kažem da su dva koncerta rasprodala Bolesna braća, onda je svima sve jasno. Lovačke priče, Luka i Borna, Čiča mića: Bolesna braća zaslužna su za neke od antologijskih hip hop hitova. Duhovite rime, satira i riječi koje su postale dio žargona, to nam je dao kultni duo, koji je surađivao sa svima: od Dine Dvornika do Pipsa. Jedni od pionira hip hop scene ne nastupaju često, pa se ovaj vikend u Boogaloo iščekuje s nestrpljenjem. Gosti Direkta su Baby Dooks i Bizzo. Više pogledajte u prilogu