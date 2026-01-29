FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
bukti rat /

EHF odgovorio Daguru: Raspored je poznat svima, problemi nisu iznimka

Europski rukometni savez reagirao je na kritike izbornika Dagura Sigurdssona, poručivši da je raspored Eura 2026. dogovoren mjesecima unaprijed i poznat svim reprezentacijama. Iz EHF-a priznaju da su momčadi iz Malmöa imale zahtjevniju logistiku, ali ističu da slične situacije nisu neuobičajene na velikim natjecanjima. Dodaju kako su uvjeti u hotelu u Silkeborgu ocijenjeni pozitivno te najavljuju detaljnu analizu organizacije nakon završetka prvenstva.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.1.2026.
21:48
Sportski.net
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026EhfHrvatska Rukometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx