EHF odgovorio Daguru: Raspored je poznat svima, problemi nisu iznimka

Europski rukometni savez reagirao je na kritike izbornika Dagura Sigurdssona, poručivši da je raspored Eura 2026. dogovoren mjesecima unaprijed i poznat svim reprezentacijama. Iz EHF-a priznaju da su momčadi iz Malmöa imale zahtjevniju logistiku, ali ističu da slične situacije nisu neuobičajene na velikim natjecanjima. Dodaju kako su uvjeti u hotelu u Silkeborgu ocijenjeni pozitivno te najavljuju detaljnu analizu organizacije nakon završetka prvenstva.