Tonino Picula: 'Režim u Srbiji Jasenovac koristi kao politički dekor'

NIŠTA OD EU?

Nove žestoke kritike Europske unije Srbiji. I to zbog usvajanja amandmana za reformu pravosuđa koju kritičari opisuju kao put prema većim ovlastima predsjednika Aleksandra Vučića.

Time se još dublje miješa u tužiteljstvo i pravosuđe. Odluka srpskog parlamenta o ograničavanju neovisnosti pravosuđa ozbiljan je korak unazad na putu prema EU, stav je europske povjerenice za proširenje Marte Kos.

Vučić se pak brani da su mu stručnjaci rekli kako je sve u skladu s Ustavom. O europskom putu Srbije u RTL Danas nastavljamo s Toninom Piculom, izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju. Više pogledajte u prilogu