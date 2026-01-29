FREEMAIL
nije ih štedio /

EHF razotkriven u Herningu: Sigurdssonov istup zatresao Europsko prvenstvo

Situacija u Danskoj sve je samo ne mirna, a istup izbornika Hrvatske Dagura Sigurdssona postao je glavna tema uoči polufinala protiv Njemačke. Na konferenciji za medije žestoko je napao EHF zbog kaotične organizacije, dugih putovanja i činjenice da zbog svega – nije stigao ni trenirati s momčadi. Reakcija EHF-a bila je znakovita: šok i zabrana daljnjih pitanja. Umjesto fokusa na rukomet, Hrvatska se bori s potezima organizatora koji, kako je jasno poručeno, ne mare za igrače ni reprezentacije.

29.1.2026.
17:24
Tonko Medvedec
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEhfDagur Sigurdsson
