ZAHVALIO PRIMORCU /

Plenković komentirao 'Odbor za mir': 'Posjedujemo jedinstveno poslijekonfliktno iskustvo'

Vlada je danas održala redovnu sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a na otvorenom dijelu sjednice bilo je ukupno 14 točaka. Vlada je usvojila programe ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade te uređenja pročelja za postojeće zgrade.

Također donesena je i službena odluka o kandidaturi Marka Primorca, ministra na odlasku, za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke.

Plenković se uvodno osvrnuo na jučerašnji sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske. Zahvalio se ministru Primorcu na dosadašnjem radu.

Naglasio je da je početkom tjedna obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. 

Komentirao je i konzultacije vođene na razini Vlade i parlamentarne većine o inicijativi predsjednika Donalda Trumpa o Odboru za mir.

Osvrnuo se i na pregovore sa sindikatima. Na kraju je čestitao rukometašima na ulasku u polufinale Europskog prvenstva.

29.1.2026.
12:57
danas.hr
Andrej PlenkovićSjednica Vlade
