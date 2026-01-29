Prazna kina i pozivi na bojkot: Zašto nitko ne želi gledati film Melanije Trump?

pogledajte /
Veliko slavlje Hrvatske trajalo je do dugo u noć: RTL-ova slika dana su naši ratnici
Imigrantica iz Slovenije, Trumpova supruga, producirala je film Melanija, čija je premijera sutra. U film je uložila 40 milijuna dolara, u promociju 35 - ali čini se uzalud.
Njezina štorija o pripremama za inauguraciju ljude baš i ne zanima. Nitko ne kupuje karte za film, mnogi na društvenim mrežama pozivaju na bojkot, u glavnom londonskom kinu recimo prodana je jedna karta, a u južnoj Africi su premijeru otkazali.
Vjerojatno nije pomoglo što je redatelj filma čovjek koji je više puta prijavljen za seksualno uznemiravanje.
