čeka se ždrijeb /

Dinamo pao u Danskoj, ali prošao dalje: Navijači ogorčeni – ‘Zahvalite Stuttgartu’

Dinamo pao u Danskoj, ali prošao dalje: Navijači ogorčeni – 'Zahvalite Stuttgartu'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Do posljednjih sekundi čekalo se hoće li se zvijezde posložiti, a one su se ovaj put okrenule prema Maksimiru.

29.1.2026.
23:27
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Dinamo je u Herningu odradio posao koji se više pratio kalkulatorom nego srcem. Iako je zagrebački klub u posljednjem kolu Europske lige poražen od Midtjyllanda s 0:2, put u nokaut-fazu ipak je osiguran zahvaljujući raspletu na ostalim europskim terenima. Do posljednjih sekundi čekalo se hoće li se zvijezde posložiti, a one su se ovaj put okrenule prema Maksimiru.

Danska momčad slomila je Dinamo u drugom poluvremenu golovima Arala Šimšira u 49. i Victora Bak Jensena u 74. minuti, no poraz nije bio koban. Ostali rezultati omogućili su Dinamu prolazak dalje, pa će ždrijeb doigravanja za osminu finala Europske lige, koji je na rasporedu u petak u 13 sati, odlučiti sljedećeg protivnika hrvatskog prvaka.

Trener Mario Kovačević već je prije utakmice dao naslutiti da razmišlja šire u odnosu na pobjedu u Osijeku promijenio je čak sedam igrača u početnoj postavi. Takav pristup umalo je skupo koštao Dinamo jer se u jednom trenutku činilo da sudbina prolaska ovisi o pogotku u Stuttgartu. Srećom po “modre”, taj se scenarij nije ostvario.

Ipak, sama izvedba ostavila je gorak okus. Dinamo u Herningu, gradu u kojem će hrvatski rukometaši ovog vikenda loviti europsku medalju, nije pokazao igru dostojnu nokaut-faze. To su jasno dali do znanja i navijači, koji su se na društvenim mrežama oglasili bez zadrške:

„Volja i igra ostale su u Zagrebu“, „Bolje da sam gledao županijsku ligu“, „Zahvalite Stuttgartu i Sturmu“, „Prošli smo dalje zbog tuđih pobjeda, igra je bila jako loša“.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo, na mjestu gdje rukometaši traže finale, traži proljeće u Europi

DinamoEuropska LigaždrijebEuropsko ProljećeDruštvene Mreže
Dinamo pao u Danskoj, ali prošao dalje: Navijači ogorčeni – ‘Zahvalite Stuttgartu’