Dinamo u petak doznaje protivnika: Evo koga Plavi mogu izvući u playoff rundi

Dinamo je ostvario svoj cilj i plasirao se u nokaut fazu Europske lige. Dinamo je završio na 23. mjestu i tako se plasirao u takozvanu playoff rundu, možemo reći i šesnaestinu finala.

Dinamo će na ždrijebu saznati protivnika, a dva su imena u igri po novom formatu UEFA-e. Tako će Dinamo moći izvući ili Genk koji je završio deveti ili Bolognu koja je deseta. Ždrijeb će se održati u petak, 30. siječnja u 13 sati.

Kako je Dinamo nenositelj, prvu će utakmicu igrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije.