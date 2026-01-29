FREEMAIL
PLES KUGLICA /

Dinamo u petak doznaje protivnika: Evo koga Plavi mogu izvući u playoff rundi

Dinamo u petak doznaje protivnika: Evo koga Plavi mogu izvući u playoff rundi
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Kako je Dinamo nenositelj, prvu će utakmicu igrati na Maksimiru 19. veljače

29.1.2026.
22:57
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Dinamo je ostvario svoj cilj i plasirao se u nokaut fazu Europske lige. Dinamo je završio na 23. mjestu i tako se plasirao u takozvanu playoff rundu, možemo reći i šesnaestinu finala. 

Dinamo će na ždrijebu saznati protivnika, a dva su imena u igri po novom formatu UEFA-e. Tako će Dinamo moći izvući ili Genk koji je završio deveti ili Bolognu koja je deseta. Ždrijeb će se održati u petak, 30. siječnja u 13 sati.

Kako je Dinamo nenositelj, prvu će utakmicu igrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije. 

DinamoEuropska LigaGenkBolognaždrijeb
PLES KUGLICA /
