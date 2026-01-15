FREEMAIL
EP U RUKOMETU /

Mogu li Nijemci do lake pobjede protiv ekipe koja igra 'anti-rukomet'?

Mogu li Nijemci do lake pobjede protiv ekipe koja igra 'anti-rukomet'?
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Prijenos utakmice 1. kola skupine A Europskog rukometnog Njemačka - Austrija od 20:30 gledajte na RTL-u 2 platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

15.1.2026.
14:50
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Europsko prvenstvo u rukometu 2026. počinje s velikim derbijem susjeda. U danskom Herningu, u Jyske Bank Boxen areni, 15. siječnja u 20:30 sastaju se Njemačka i Austrija, a uvertira u dvoboj bila je sve samo ne mirna. Glavnu ulogu preuzeo je iskusni njemački vratar Andreas Wolff, koji je bez suzdržavanja komentirao stil igre svojih prvih suparnika.

1. kolo skupine A Europskog prvenstva
15. siječnja
20.30
0
Njemačka
 
:
0
Austrija
 

Wolffove oštre kritike

Njemačka u turnir ulazi kao jedan od favorita, no Wolff upozorava na opasnost koju donosi Austrija, čiji je stil napada "7 na 6" opisao prilično kontroverznim rječnikom. "Austrija igra apsolutni anti-rukomet. Nitko to zapravo ne želi gledati. Vrlo je neatraktivno, čak i za nas igrače", izjavio je Wolff za njemačke medije, dodavši kako će za pobjedu trebati puno strpljenja.

Unatoč kritikama, Wolff je istaknuo kvalitetu austrijskih pojedinaca, posebno vratara Constantina Möstla te njegove suigrače iz njemačke Bundeslige, Lukasa Huteceka i Mykolu Bilyka, kao vođe napada "u svoj njegovoj ružnoći".

POGLEDAJTE VIDEO: Cindrić: 'Njemačka je realno bolja od nas, ali to ne znači ništa! Jedva čekamo da krene EP'

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026NjemačkaAustrija
komentara
