ŽESTOKE RIJEČI /

Slavni Nijemac opleo po protivniku: 'Igraju apsolutni anti-rukomet koji nitko ne želi gledati'

Slavni Nijemac opleo po protivniku: 'Igraju apsolutni anti-rukomet koji nitko ne želi gledati'
Foto: Sven Heidmann/imago Sportfotodienst/profimedia

'Ne očekujem rukometni spektakl, ali moramo se probiti, nametnuti svoju kvalitetu i iz čvrste obrane dolaziti do lakih golova'

14.1.2026.
17:30
Sportski.net
Sven Heidmann/imago Sportfotodienst/profimedia
Europsko prvenstvo u rukometu počinje 15. siječnja, a dan uoči prve utakmice jedan od najpoznatijih i najiskusnijih golmana na turniru uspio je uzburkati rukometnu javnost. 

Golman Njemačke, Andreas Wolff je uoči utakmice protiv Austrije kritizirao stil igre protivnika bez golmana ne birajući riječi. 

"Austrija igra apsolutni anti-rukomet. To zapravo nitko ne želi gledati. Vrlo je neatraktivno, čak i za nas igrače", rekao je 34-godišnji Nijemac pa ipak dodao i malo pozitive: 

"Na golu imaju fantastičnog Konstantina Möstla iz Lemgo Lippea, a uz Lukasa Hutečeka i Mykolu Bilyka imaju dvojicu lidera koji vode napad. Ne očekujem rukometni spektakl, ali moramo se probiti, nametnuti svoju kvalitetu i iz čvrste obrane dolaziti do lakih golova. 

Svjestan je Wolff da Austrija može biti itekako opasna. U sastavu ima sedmoricu igrača iz Bundeslige, a na prošlom Euru 2024. u Kölnu ostavila je snažan dojam. U glavnoj fazi natjecanja tada je pred gotovo 20.000 gledatelja odigrala 26:26 protiv Njemačke.

"Austrijanci su svojim stilom privukli pozornost i znali su iznenaditi. Ta opuštenost i samopouzdanje čine ih opasnima. Prve utakmice uvijek nose zamke. Moramo od početka pokazati da smo došli otići daleko, i to već u prvoj utakmici."

Podsjetimo, Njemačka je u dvije generalke pred Euro svladala Hrvatsku, prvo u zagrebačkoj Areni pa zatim i u Hannoveru. Protiv Austrije Nijemci igraju sutra od 20:30 u Herningu uz izravan prijenos na RTL2 te platformi Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno odbrojavamo do početka Europskog rukometnog prvenstva, evo kakva je atmosfera u hrvatskom taboru

