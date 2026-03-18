NESLUŽBENO DOZNAJEMO /

Dabro primio prijetnje smrću, reagirala policija: 'Bio sam na razgovoru'

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pozvan je na obavijesni razgovor u policiju, jer je primio prijetnje smrću.

Policija je zbog prijetnji muške osobe u komentarima na jednom portalu  reagirala po službenoj dužnosti.  Za prijetnje smrću, Kazneni zakon propisuje kaznu zatvora do tri godine.

Dabro, koji je nedavno podignuo buru u javnosti veličanjem Ante Pavelića, potvrdio nam je da je na ovu temu bio na obavijesnom razgovoru u policiji. 

18.3.2026.
19:45
Dajana Šošić
Josip DabroPolicijaPrijetnja Smrću
