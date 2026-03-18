RTL Danas doznaje: Cijene svih 100 proizvoda ostat će ograničene

Zbog rata na Bliskom istoku, Vlada će u ponedjeljak ponovno ograničiti cijene goriva. A do kraja mjeseca, očekuje se i zadržati postojeće subvencije za struju i plin o čemu se još razgovara! Kako bi ublažila udar na standard građana, RTL Danas doznaje da će i cijene svih 100 proizvoda - mahom prehrambenih - ostati ograničene.

Barel nafte je na tržištu premašio 100 dolara; 30 - ak je to dolara više nego prije početka rata na Bliskom istoku.

"Reflektira se to i na rast cijena goriva - prošli smo put reagirali ograničili cijena goriva i amortizirali udar - a to ćemo napraviti i ovaj put", kazao je premijer Plenković.

U Udruzi malih distributera nezadovoljni su ograničenjem cijena goriva. "Ako se ovo nastavi doći će do propasti malih distributera već za par mjeseci. Može doći do slučaja da na jednoj litri gubite 20 centi ili u slučaju dizela 7 centi", kaže Boris Podobnik.

No, neizvjesnost se ne osjeća samo zbog cijena goriva, već i plina i struje. Krajem ožujka istječe vladin paket mjera pomoći građanima i malim i srednjim poduzetnicima.

Petar iz Zagreba se boji poskupljenja. Da, malo se bojim, ali šta ćeš, znam da moram platiti i to je to." "Nisam ovisan o mjerama, ali većini znače tako da se nadam da će se održati", kaže Luka iz Zagreba.

A čini se kako tu građani mogu ipak biti mirni. Zbog rata na Bliskom istoku - sve bi moglo ostati isto.

Strahuje se od novog inflatornog udara

"Mi smo planirali izaći iz mjera kako bi se vratili na tržišne postavke i mi ćemo po svemu sudeći nastaviti s tim mjerama kako bi se ublažili svi ti cjenovni pritisci", kazao je ministar gospodastva Ante Šušnjar.

Vlada je u studenom proširila listu proizvoda s ograničenim cijenama na njih 100-njak. Strahuje se da bi se se rast cijena energenata - mogao izazvati novi inflatorni udar. Pa ograničene cijene hrane, pića, deterđenata - kako doznaje RTL - ostaju.

"Imate prispodobu o sedam mršavih i sedam debelih godina... Došlo je to vrijeme već i prije nekog vremena, ali se to nije osjetilo zbog mjera koje je donijela vlada", dodaje ministar Šušnjar.

Iz HUP-a predlažu dodatnu mjeru: subvencije - ne samo za male i srednje već i za velike potrošače energenata. "Upravo po uzoru ne Njemačku i slovenije i još neke zemlje koje brinu za svoje velike tvrtke i očuvanje njihovih radnih mjesta", tvrdi ekonomski analitičar HUP-a, Hrvoje Stojić.

I dok vlada o cijenama goriva odlučuje u ponedjeljak - konačna odluka o subvencijama cijene struje i plina slijedi do kraja mjeseca.