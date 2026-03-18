Hrvati dižu ruke od domaćih benzinskih? 'Neću kod nas, u Sloveniji je jeftinije'

Vlada svakodnevno prati cijene naftnih derivata na svjetskim tržištima, a o cijenama goriva će Uredbom ponovno odlučiti u ponedjeljak.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže kako Vlada ima još prostora za ograničavanje cijena gorive ta da imaju spreman set mjera kojima će intervenirati - od trošarina do ograničenja premije energetskih subjekata. Ipak, ako se globalna energetska kriza nastavi, posljedice će se, kaže - ipak osjetiti.

"Imate onu prispodobu da uvijek ima sedam sušnih i sedam kišnih godina. To vrijeme je došlo još i prije, samo što je Vlada svojim odlukama omogućila da građani i naše gospodarstvo prolaze kroz krizna vremena gotovo da se to nije ni osjetilo. Mi ćemo i dalje, koliko je to u mogućnosti raditi, međutim, ukoliko burze nastave rasti, mi nismo izolirani od tog.

Kupujemo tu robu na svjetskom tržištu, takav je princip trgovine i prodaje tih roba i derivata i dakako da ćemo osjetiti te krize koje uzrokuju rast cijena derivata", kazao je ministar Šušnjar.

Prva moguća promjena cijena goriva stiže početkom tjedna pa smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: "Hoćete li do utorka napuniti rezervoar svog automobila?" U nastavku donosimo neke od vaših komenatara koje ste podijeli na Facebook stranici net.hr-a.

Ivana Matas nema dileme. "Naravno. Uvijek treba iskoristiti niže cijene", napisala je. "Ako se želiš voziti moraš i tankati, kakva god bila cijena", realan je Tihomir Bubnjarić.

Brane Bauman razmišlja o susjednim zemljama. "Ne, jer je u Sloveniji za sada jeftinije", stoji u komentaru. "Ne opterećujem se. Kada ne budem imala za benzin, neću voziti", piše Odorjan Janković.

Tomislav Markovinović zaključuje: "Ne. Natočio sam prije dizanja cijene i ne vozim se. Tako najlakše ušparam na gorivu."