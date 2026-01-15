Kreće Euro! Naši su reprezentativci stigli: 'Idemo kao i prošle godine'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SRETNOOO /

Počinje Europsko rukometno prvenstvo! Prve utakmice Eura igraju se od 18 sati, bit će to susreti Španjolske i Srbije te Francuske i Češke.

Hrvatski rukometaši će večeras u Malmöu odraditi i prvi trening. Sve utakmice Europskog prvenstva možete pratiti na RTL-u, RTL-u 2, i našoj platformi VOYO.

Sve o Europskom prvenstvu u rukometu čitajte na portalu Net.hr.

Što je rekao Ivano Pavlović po dolasku u Švedsku, pogledajte u videu.