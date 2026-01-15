FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNOOO /

Kreće Euro! Naši su reprezentativci stigli: 'Idemo kao i prošle godine'

Počinje Europsko rukometno prvenstvo! Prve utakmice Eura igraju se od 18 sati, bit će to susreti Španjolske i Srbije te Francuske i Češke.

Hrvatski rukometaši će večeras u Malmöu odraditi i prvi trening. Sve utakmice Europskog prvenstva možete pratiti na RTL-u, RTL-u 2, i našoj platformi VOYO

Sve o Europskom prvenstvu u rukometu čitajte na portalu Net.hr. 

Što je rekao Ivano Pavlović po dolasku u Švedsku, pogledajte u videu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.1.2026.
17:16
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx