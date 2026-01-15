Odbio Bundesligu i ostao u Zagrebu! Glavaš potpisao, stižu još dva reprezentativca

Rukometni klub Zagreb produžio je ugovor s reprezentativcem Filipom Glavašem i potpisao je ugovore s Zlatkom Raužanom i Dianom Nerisom Ćeškom.

Glavaš, desnokrilni igrač Zagreba i rukometne reprezentacije, u redove RK Zagreb stigao je u ljeto 2023. godine, a sada je sa Zagrebom produžio ugovor na još tri sezone, do ljeta 2029. godine.

Raužan, koji igra na poziciji kružnog napadača, dolazi iz redova MRK Sesveta. Uprava RK Zagreb i ovaj 23-godišnjak, kojeg je izbornik Dagur Sigurdsson uvrstio u reprezentaciju te će predstavljati hrvatsku rukometnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu, potpisali su ugovor na tri sezone, također najmanje do ljeta 2029. godine.

Iz redova Izviđača iz Ljubuškog dolazi još jedan hrvatski reprezentativac Dian Neris Ćeško koji će pojačati konkurenciju na poziciji lijevog i srednjeg vanjskog i koji je ugovor s najtrofejnijim hrvatskim klubom potpisao na četiri sezone, odnosno do ljeta 2030. godine.

Novim pojačanjima zadovoljan je sportski direktor RK Zagreb Damir Bičanić.

"Drago mi je da danas, na dan početka Europskog rukometnog prvenstva, možemo objaviti odlične vijesti za rukometni klub Zagreb i sve naše navijače. Prvo što treba reći jest to da je Filip Glavaš produžio ugovor na još tri sezone. Zbog toga smo iznimno sretni i zadovoljni. Filip je, naime, imao i neke ponude iz Bundeslige, ali se odlučio za Zagreb što, između ostalog, govori i o našim ambicijama kao i o povjerenju našeg igrača i hrvatskog reprezentativca prema klubu. Nadalje, jako smo sretni što možemo s javnošću podijeliti kako će od sljedeće sezone novi igrači Zagreba biti hrvatski reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško. Zlatko je na sebe skrenuo pažnju još lani, a ove se sezone definitivno profilirao u odličnog pivota i to na europskoj razini. Diano je, pak, možda i najtalentiraniji lijevi vanjski kojeg Hrvatska ima i siguran sam da će biti veliko pojačanje za nas u sljedećoj sezoni", kazao je Bićanić.

