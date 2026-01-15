Prizori strave i užasa na slovenskoj autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TEŠKA NESREĆA /

Prizori strave i užasa na autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

Zbog teške prometne nesreće u oba smjera je zatvorena štajerska autocesta u Sloveniji između čvorova Slovenske Konjice i Slovenske Bistrice Jug.

Na fotografijama koje je dobio 24Ur.com, vidi se da je na mjestu nesreće izbio veliki požar, a vatrogasci se bore s buktinjom. Veliki crni dim izdiže se u nebo, dok plamen očito guta vozila.

Sudeći po snimkama čitatelja, čini se da su u nesreći sudjelovali kombi i cisterna.