TEŠKA NESREĆA /

Prizori strave i užasa na slovenskoj autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

Prizori strave i užasa na autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim 

Zbog teške prometne nesreće u oba smjera je zatvorena štajerska autocesta u Sloveniji između čvorova Slovenske Konjice i Slovenske Bistrice Jug. 

Na fotografijama koje je dobio 24Ur.com, vidi se da je na mjestu nesreće izbio veliki požar, a vatrogasci se bore s buktinjom. Veliki crni dim izdiže se u nebo, dok plamen očito guta vozila. 

Sudeći po snimkama čitatelja, čini se da su u nesreći sudjelovali kombi i cisterna. 

15.1.2026.
9:54
Dunja Stanković
