Prizori strave i užasa na slovenskoj autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

ZABRINJAVAJUĆI TREND /
Prizori strave i užasa na autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim
Zbog teške prometne nesreće u oba smjera je zatvorena štajerska autocesta u Sloveniji između čvorova Slovenske Konjice i Slovenske Bistrice Jug.
Na fotografijama koje je dobio 24Ur.com, vidi se da je na mjestu nesreće izbio veliki požar, a vatrogasci se bore s buktinjom. Veliki crni dim izdiže se u nebo, dok plamen očito guta vozila.
Sudeći po snimkama čitatelja, čini se da su u nesreći sudjelovali kombi i cisterna.