VIŠE DUGOROČNOG NAJMA /

Reforme smanjile broj apartmana u Hrvatskoj - 10.000 turističkih ležajeva manje!

Zbrajaju se ukupne turističke brojke za prošlu godinu. Prema podacima sustava eVisitor u godini poreznih i zakonskih izmjenama Hrvatska je turistima ponudila gotovo deset tisuća ležajeva manje nego godinu prije. Bilo ih je više od 667 tisuća. Uz to, prema podacima Porezne uprave broj obveznika dugoročnog najma porastao je za 14 posto. Pokazuje to da su brojni iznajmljivači prešli s kratkoročnog na dugoročni najam svojih nekretnina.

 

15.1.2026.
17:30
RTL Danas
ApartmaniIznajmljivanje ApartmanaTurizam
