PROBLEMI /

Suparnici Hrvatske u drugom krugu ostali bez važnog igrača pred Europsko prvenstvo

Suparnici Hrvatske u drugom krugu ostali bez važnog igrača pred Europsko prvenstvo
Foto: Natasa Kupljenik/mi-press/shutte/shutterstock Editorial/profimedia

'Uložio je ogroman napor posljednjih tjedana, vrijedno je radio i bio primjer svima'

15.1.2026.
18:36
Sportski.net
Natasa Kupljenik/mi-press/shutte/shutterstock Editorial/profimedia
Mađarska rukometna reprezentacija ostala je bez vrlo jakog aduta i kapetana za Europsko prvenstvo. Bence Banhidi, pivot Pick Szegeda nije otputovao na Euro zbog problema s koljenom. 

„Nažalost, Benceovo koljeno se nije dovoljno oporavilo da bi putovao s ekipom. Uložio je ogroman napor posljednjih tjedana, vrijedno je radio i bio primjer svima, ali zdravlje igrača je na prvom mjestu. Hoće li nam se na kraju pridružiti tijekom prvenstva – teško je reći“, izjavio je izbornik Chema Rodriguez uoči polaska.

Sve o Europskom rukometnom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr.

Mađarska je ranije ostala bez desnog krila Zsolta Krakoszkog. U skupini će Mađari igrati s Islandom, Italijom i Poljskom, a ako sve bude po planu, u drugoj skupini ih čeka Hrvatska

POGLEDAJTE VIDEO: Francuzi u obranu naslova krenuli protiv Češke: Pogledajte prvi gol Europskog prvenstva

