Arktik na rubu eksplozije, ni jedan scenarij nije nemoguć: Europa razjedinjena

NERVOZA RASTE /

Na Grenland su se počeli iskrcavati vojnici nekoliko europskih zemalja, nakon što ključni sastanak u Washingtonu o budućnosti tog arktičkog otoka nije donio nikakav napredak. Europski saveznici time žele pokazati jedinstvo i poslati poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ne skriva ambiciju da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom.

U sklopu vojne vježbe Arktička izdržljivost, manji broj vojnika na otok su poslale Francuska, Švedska, Njemačka, Velika Britanija, Norveška, Nizozemska i Finska. Danski ministar obrane Troels Lund Poulsen poručio je da Europa povećava svoj “vojni otisak” jer smatra da je to ispravan odgovor na rastuće sigurnosne napetosti.

Trump je, međutim, ponovno ustvrdio da Danska sama ne može obraniti Grenland od mogućih prijetnji Rusije i Kine, dok poljski premijer Donald Tusk upozorava da Europa nema jasan plan za Trumpove ambicije te da se nijedan scenarij ne može isključiti.

Rastuća vojna prisutnost zabrinula je i Moskvu, koja upozorava na posljedice jačanja NATO-a na Grenlandu, dok je iz Washingtona najavljeno osnivanje radne skupine koja bi trebala ispitati postoji li uopće mirno rješenje spora oko budućnosti najvećeg otoka na svijetu. Više pogledajte u prilogu