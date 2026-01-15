Hoće li i ovaj grad postupiti kao Zagreb i zabraniti Thompsona? Moglo bi opasno zakuhati
Rasprodani Thompsonovi koncerti u Rijeci izazvali su političke reakcije: oporbeni vijećnici traže da se u gradskim prostorima zabrane sporni simboli i pokliči, dok se čeka stav gradonačelnice Ive Rinčić
Hoće li nakon Zagreba i Rijeka po sličnom receptu zabraniti Thompsonove koncerte? Nakon što je u samo 27 minuta rasprodao koncert u Rijeci zakazan za 6. veljače. Thompson je odmah najavio i novi, dan kasnije u Dvorani mladosti. Ekspresno je reagiralo trinaestero oporbenih gradskih vijećnika.
Od gradonačelnice Ive Rinčić traže sazivanje Gradskog vijeća i donošenje zaključka kojim će se osigurati da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koriste obilježja i pokliči poput onog "Za dom spremni" ili poruke kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna i vjerska mržnja. Zahtjev su uputili vijećnici SDP-a, PGS-a, Liste za Rijeku, stranke Možemo!, IDS-a i Nezavisne liste Marka Filipovića.
"Očekujem da će uistinu svi u Gradskom vijeću to podržati. Stvarno ne vidim koja bi to politička opcija u Rijeci bila protiv toga da grad poduzme neke mjere da se osigura da se u gradskim prostorima i na javnim površinama ograniči govor mržnje, nacionalna i vjerska nesnošljivost koja uključuje i pozdrav Za dom spremni.", kazao je riječki gradski vijećnik Nebojša Zelič (MOŽEMO!)
Na ovu temu tražili smo komentar gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić, no za izjavu nije bila dostupna.