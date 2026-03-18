Vlatka Pokos u luksuznom izdanju pred sudom zbog bivše prijateljice: Tužila je, traži 5000 eura

Na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu jučer je održano ročište u tužbi koju je bivša pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos podigla protiv svoje nekadašnje prijateljice Ksenije Remenar Vekić. Razlog – kleveta i zahtjev za odštetu od 5000 eura.

Naime, Remenar Vekić je na svom Facebook profilu tvrdila da Pokos “živi na dug”, što je izazvalo pravnu reakciju bivše prijateljice.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Pokos se na sud pojavila elegantna i samouvjerena, od glave do pete sređena, sa skupocjenim Diorovim šalom vrijednim sedamstotinjak eura te torbicom Lady D čija cijena doseže oko pet tisuća eura.

U pratnji je bila njezina odvjetnica Ana Sever iz zagrebačkog odvjetničkog društva Hraste, koja je Pokos zastupala i u ranijim sporovima s bivšim suprugom Josipom Radeljakom.

S druge strane, tužena je u sudnicu došla s odvjetnikom Davorinom Karačićem, poznatim i po obrani Marka Perkovića Thompsona.

Sutkinja je, kao i obično u ovakvim predmetima, predložila pokušaj mirenja, na što su obje strane pristale, dok je sljedeće ročište zakazano za jesen.

Kako je sve počelo?

Svađa koja je kulminirala sudskim postupkom započela je prošlog ljeta kada se Pokos na Instagramu požalila da je na Žnjanu odbila platiti pet eura za bočicu vode. Prema njezinim tvrdnjama, vlasnik kafića tada je burno reagirao, optuživši je da “nikada ništa ne plaća”. Ubrzo se u cijelu priču uključila i bivša prijateljica Remenar Vekić, objavivši na Facebooku niz kritika i osobnih komentara o Vlatki.

Među objavljenim tvrdnjama bila je i ona da Pokos često koristi prijatelje i poznanike kako bi financirala svoje izlaske i da bi “voda od 5 eura bila skupa kada plaća iz vlastitog džepa, ali nepoznata kada uz nju stoji zaštitnik”.

Remenar Vekić je u objavi detaljno opisala i fotografiju s rođendanske večere, tvrdeći da slavljenica nije platila račun, već da su to učinile prijateljice, zajedno s buketom ljiljana, dok je Vlatkina reakcija bila nezadovoljna.

Dalje je bivša prijateljica napisala: “Ako mislite da je slavljenica pitala koliki je račun – nije. Naša slavljenica nosi YSL kostim, a na stolici visi DIOR torbica limited edition... Sve kupljeno na dug. Cijeli život živi u dugovima. Dok sam bila mlađa, dala sam joj svoju Diners karticu da kupi YSL torbu od 2000 eura, koju je otplaćivala osam godina.”

Odgovor Vlatke Pokos

Pokos se na ove tvrdnje odmah oglasila i oštro odgovorila: “Večeru koju spominje nije platila ona, već njen imućni suprug. Gospođa mi nikad nije poklonila ništa osim malicioznih komentara i ničim me nije zadužila. Čitav život me prati patološka ljubomora, čak i od tzv. bliskih prijateljica.”

Vlatka je naglasila da je u pitanju neosnovana kleveta i najavila da će pravnu zaštitu tražiti sudskim putem, što je i učinila mjesec dana nakon javne svađe, krajem kolovoza prošle godine. U tužbi traži zaštitu prava osobnosti, zabranu daljnjih objava koje bi joj mogle naškoditi te odštetu od 5000 eura zbog neimovinske štete.

